U upotrebi web aplikacija za provjeru propisanih i izdatih lijekova u ZDK

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona (ZZO ZDK) obavještava osigurana lica da je razvio i pustio u upotrebu web aplikaciju koja omogućava online uvid u propisane i izdate lijekove na području tog kantona.

Putem web aplikacije osigurana lica mogu ostvariti uvid u propisane i izdate lijekove, datum izdavanja, propisane količine, oblik i doziranje lijeka, kao i period važenja lijeka i terapije, odnosno rok do kojeg terapija važi. Omogućen je pregled lijekova koji su propisani i izdati u posljednjih šest mjeseci.

Uvođenje ove aplikacije predstavlja značajno olakšanje za osigurana lica, jer omogućava jednostavno praćenje terapije i njenog važenja bez potrebe za dodatnim dolascima ili administrativnim procedurama.

Kako bi osigurano lice moglo koristiti web aplikaciju, potrebno je da ispuni zahtjev, prilikom ovjere zdravstvene knjižice ili prilikom preuzimanja markice za participaciju, u bilo kojoj poslovnici ZZO ZDK.

Nakon unosa potrebnih podataka u sistem, osigurano lice stiče mogućnost pristupa aplikaciji. Osigurana lica koja u posljednjih šest mjeseci nisu imala propisanih i izdatih lijekova neće moći pristupiti aplikaciji. Za prijavu na aplikaciju potrebno je unijeti ime i prezime, JMBG i BLK.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona Ahmed Kasap izjavio je da je cilj uvođenja web aplikacije omogućiti osiguranim licima jednostavniji i transparentniji uvid u propisane i izdate lijekove, njihove količine, doziranje i period važenja terapije, te da navedena aktivnost predstavlja prve vidljive korake ka unapređenju zdravstvenog informacionog sistema, saopćeno je iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona.