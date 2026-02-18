Blokiran put između Ponijera i Kraljeve Sutjeske

U pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine pale su veće količine snijega.

Bijeli pokrivač je prekrio kakanjske Ponijere, jedinu planinu u ZDK koja ima skijalište.

Ukoliko planirate dolazak na Ponijere, savjetujemo da dođete iz urbanog dijela grada kroz sela Zgošća i Tršće.

Ukoliko se odlučite na dolazak preko Kraljeve Sutjeske, mogli biste naići na ozbiljne prepreke.

Osim toga što je put većim dijelom makadamski, trenutno je na toj relaciji saobraćaj blokiran što možete vidjeti u galeriji fotografija priloženoj iznad.