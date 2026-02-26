Vlada ZDK podržat će izgradnju Centralnog šehidskog spomen-obilježja u Doboju

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić i ministar za boračka pitanja ZDK Adnan Sirovica su s predstavnicima Medžlisa Islamske zajednice Doboj razgovarali o izgradnji Centralnog šehidskog spomen-obilježja u Doboju.

Pivić je glavnom imamu Ibrahimu ef. Haliloviću, predsjedniku Medžlisa Jasminu Hadžikaduniću i pravniku Medžlisa Jasminu Salihbašiću, kazao da će se prema planu, realizacija projekta izgradnje Centralnog šehidskog spomen-obilježja posvećenog šehidima i civilnim žrtvama rata u periodu 1992.–1995. godine u Doboju odvijati u dvije faze.

Procijenjena vrijednost prve faze iznosi 40.000 KM, dok je za drugu fazu planirano 50.000 KM. Na spomen-obilježju bit će ispisana imena svih Bošnjaka ubijenih tokom rata u Doboju, kojih je prema dostupnim evidencijama oko 1.000.

Istaknuto je da Medžlis Islamske zajednice Doboj obuhvata grad Doboj te općine Doboj-Jug, Doboj Istok i Usoru, povezujući područja dva kantona i dva entiteta. Do danas ne postoji centralno spomen-obilježje koje bi objedinjeno svjedočilo o stradanju Bošnjaka na ovom prostoru.

Premijer Pivić naglasio je da institucionalna podrška kulturi sjećanja i očuvanju istine o stradanju građana predstavlja trajnu obavezu vlasti, dok je ministar Sirovica potvrdio da će Ministarstvo za boračka pitanja aktivno učestvovati u realizaciji projekta.

Izgradnjom Centralnog šehidskog spomen-obilježja, tri decenije nakon završetka rata, šalje se jasna poruka da žrtve neće biti zaboravljene, te da njegovanje kulture sjećanja predstavlja temelj odgovornog društva, saopćeno je iz Press službe ZDK.