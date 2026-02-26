Općinski sud u Zenici u 2025. ostvario kolektivnu normu od 137 posto

Općinski sud Zenica ostvario je tokom prošle godine dobre rezultate kako u pogledu kvaliteta tako i u pogledu kvantiteta - izjavila je danas na pres-konferenciji predsjednica tog suda Alma Spahić, navodeći kako je to rezultat dosljednje realizacije Plana rješavanja predmeta, kao i efikasnosti, kvaliteta i predanosti u radu svih uposlenika.

- Sud u izvještajnom periodu bilježi izvanredan rezultat kada je u pitanju procenat ostvarene norme na godišnjem nivou, kako na nivou suda tako i na pojedinačnom planu sudija i stručnih saradnika ovog suda pa je ostvarena kolektivna norma suda za 2025. godinu 137,32 posto - kazala je Spahić.

Dobar procenat

Kvalitet sudskih odluka, dodala je, iznosio je 96,02 posto, a što je također izuzetno dobar procenat.

- U izvještajnom periodu sud je donio 35.713 sudskih odluka na koji se mogao izjaviti pravni lijek, a ukupan broj ožalbenih odluka bio je 960. Broj potvrđenih odluka je 841, preinačenih 64, a u 53 predmeta ovog suda ukinute su odluke i predmeti su vraćeni na ponovni postupak, što predstavlja, u odnosu na broj ožalbenih predmeta, neznatan procenat od 0,05 posto. Sud je u izvještajnom periodu zaprimio 22.346 predmeta, a riješio je 20.023 predmeta. Zaprimljeno je elektronskim putem 9.761 komunalnih izvršnih predmeta, tzv. SOKOP predmeta, a riješeno je 11.357 predmeta – kazala je Spahić.

Zemljišno-knjižni ured ovog suda, na početku prošle godine je imao 6.136 neriješenih predmeta, dok je tokom godine zaprimio dodatnih 31.455 predmeta pa su u radu imali 37.591 predmet, od kojih je riješeno njih 32.864.

Riješena 72 predmeta

U registarskom odjeljenju, koji registrira pravna lica s područja čitavog Zeničko-dobojskog kantona, zaprimljen je 5.761 predmet, a riješeno je 5.762 pa je to odjeljenje ostvarilo procenat rješavanja ovih predmeta od 100,01 posto.

- Prema planu rješavanja predmeta za 2025. godinu, Općinski sud u Zenici planirao je riješiti ukupno 8.171, a riješio je ukupno 7.440 predmeta. Dakle ostvario je procenat od 91,05 posto. U radu na predmetima korupcije i organizovanog kriminala zaprimljeno je šest predmeta iz oblasti koruptivnih krivičnih djela - kazala je Spahić, koja je istakla kako su završili tri predmeta te donijeli osuđujuće presude, dok se u preostala tri predmeta još uvijek vodi krivični postupak.

U predmetima stečaja, od ukupno 85 predmeta, riješena su 72, a u radu je još 13 predmeta koji su složeniji i sa obimnom stečajnom masom te iz kojih su proizašli i drugi parnični i izvršni predmeti ovog suda, na kojima je radilo šest sudija, koji su bili zaduženi i na drugim predmetima ovog suda.

Tokom sedmice sudske nagodbe mirno je zaključeno 27 sudskih nagodbi. Advokatima-braniocima po službenoj dužnosti tokom prošle godine isplaćeno je 225.384,47 KM.