Sunčana subota izmamila građane u šetnju: Proljetna atmosfera zavladala Zenicom

Sunčano i toplo vrijeme izmamilo je brojne građane u šetnju ulicama Zenica, gdje je ove subote izmjereno ugodnih 17 stepeni.

Posebno živo bilo je u Turskom parku, smještenom u samom centru grada. Park je bio ispunjen šetačima, porodicama i mladima koji su iskoristili sunčane zrake za predah na otvorenom.

Bašte obližnjih kafića bile su gotovo popunjene, dok se kroz park mogao čuti dječiji smijeh i graja najmlađih koji su razigrano uživali u proljetnoj atmosferi.

Toplo vrijeme i vedro nebo donijeli su vedrinu i dobro raspoloženje, pa je gradsko jezgro tokom dana podsjećalo na pravu malu oazu odmora i druženja na otvorenom.