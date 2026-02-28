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Sunčana subota izmamila građane u šetnju: Proljetna atmosfera zavladala Zenicom

Prelijep dan za šetnju i opuštanje

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Eldar Ganibegović
Piše: Eldar Ganibegović

28.2.2026

Sunčano i toplo vrijeme izmamilo je brojne građane u šetnju ulicama Zenica, gdje je ove subote izmjereno ugodnih 17 stepeni.

Posebno živo bilo je u Turskom parku, smještenom u samom centru grada. Park je bio ispunjen šetačima, porodicama i mladima koji su iskoristili sunčane zrake za predah na otvorenom. 

Bašte obližnjih kafića bile su gotovo popunjene, dok se kroz park mogao čuti dječiji smijeh i graja najmlađih koji su razigrano uživali u proljetnoj atmosferi.

Toplo vrijeme i vedro nebo donijeli su vedrinu i dobro raspoloženje, pa je gradsko jezgro tokom dana podsjećalo na pravu malu oazu odmora i druženja na otvorenom.

# SUNCE
# ZENICA
# VIKEND
# SUNČAN DAN
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