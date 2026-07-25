Kenan Mujkanović za "Avaz" nakon drugostepene presude o Željezari: Privreda čitave FBiH je u pitanju

U Sindikatu metalaca ZDK šokirani su odlukom Kantonalnog suda u Zenici, koji je pravosnažno odbio žalbu Vlade FBiH i potvrdio odluku po kojoj vanredna uprava u kompaniju Nova Željezara Zenica definitivno neće biti uvedena. Prema obrazloženju suda, Vlada FBiH nije dostavila dovoljno dokaza koji bi pokazali da bi uvođenje vanredne uprave omogućilo povoljniji ishod za povjerioce ili uspješnije restrukturiranje kompanije.

Stečajna prijetnja

- Čitavu smo državu digli na noge, parlament je jednoglasno, po hitnoj proceduri, donio zakon kojim je utvrđen sistemski značaj Željezare. Zašto po hitnoj proceduri? Pa da se preduhitri stečaj. Očekivali smo da odluka suda bude formalnost, jer je nedvojbeno ispunjen uslov iz člana 10. zakona. To je dokazano kroz predstečajni postupak. Sud je potvdio i sistemaski značaj željezare, ali je konstatovao da nije dokazano da je vanredna uprava bolja od stečaja. Džaba što i ptice na grani znaju da je daleko bolja i neizvjesna vanredna uprava od izvjesne stečajne propasti, koja za početak skoro 1600 ljudi odmah šalje na biro. A onda vjerovatno ide komadanje imovine vrijedne skoro dvije milijarde, od strane povjerilaca koji od željazare potražuju stotine miliona a nikad sa njom nisu radili. Po kom osnovu, sud se s tim nije htio baviti - kaže predsjednik Sindikata, Kenan Mujkanović.

Dodaje da bi ovom odlukom mogla biti zapečaćena sudbina industrije čelika nakon 133 godine.

- Naravno, ne mogu za sve kriviti sud. Krivi smo svi koji smo dopustili da dođemo u ovu situaciju, da ova borba spadne na jednu sudsku odluku. Krajem iduće sedmice očekujemo rješenje suda po prijedlogu za stečaj. U ponedjeljak ćemo se obratiti sudu i ponovo tražiti da odbije prijedlog. I općinski i kantonalni sud ipak su konstatovali sistemski značaj Nove Željezare. Ovo je notorna činjenica sad i pravosnažno potvrđena, što bi trebao cijeniti sudija koji će odlučivati o stečaju. Nije to više običan stečaj. Priča uprave Nove Željezare da stečaj nije kraj bi možda pila vode da su uz prijedlog podnijeli plan reorganizacije, ali nisu - ističe Mujkanović.

Poziv vlastima

Jedan od narednih koraka mogao bi biti zahtjev za reviziju presude Vrhovnom sudu, ali u pitanju je proces koji neće biti okončan brzo.

- Konkurencijsko vijeće BiH je pokrenulo postupak preispitivanja rješenja o dozvoli koncentracije, to moramo istjerati na čistac. U konačnici, hitno moraju sjesti Vlada, uprava Nove Željezare, sindikat, svi relevatni akteri, da vidimo šta dalje, kako sačuvati radnike i pokrenuti najvažniju proizvodnju u državi. Niko se više ne može praviti blesav i pretvarati da ovo nije njegov problem, ovo je svačiji problem. Privreda čitave FBiH je u pitanju i hiljade radnih mjesta. Znam da je sad teško vidjeti neku pozitivu, ali moram vjerovati da će dobro na kraju pobijediti. Ljudski je boriti se, ljudski je raditi, truditi se i nadati, nekad i ne uspjeti. Jedino što nije ljudski je likovati nad vlastitom propasti, to nikako ne mogu da shvatim. A radnike nikad, ali nikad nećemo ostaviti na cjedilu, koliko god teško bilo - kaže predsjednik Sindikata metalaca ZDK, Kenan Mujkanović.