Nakon pogibije zeničkih planinara: U Kaknju otkazan koncert i sve druge aktivnosti planirane za večeras

Kulturno-sportski centar Kakanj saopćio je da su s dubokom tugom primili vijest o tragičnoj nesreći na planini Elbrus, u kojoj je poginulo pet planinara iz Zenice.

- U ime organizatora manifestacije Kakanjski dani 2026 izražavamo iskreno saučešće porodicama nastradalih, njihovim prijateljima i svim građanima Zenice. Kao grad koji je oduvijek dijelio prijateljstvo, bliskost i zajedništvo sa Zenicom, osjećamo obavezu da budemo uz njih i iskažemo poštovanje prema žrtvama ove velike tragedije - naveli su.