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TRAGEDIJA

Nakon pogibije zeničkih planinara: U Kaknju otkazan koncert i sve druge aktivnosti planirane za večeras

Izražavamo iskreno saučešće porodicama nastradalih, njihovim prijateljima i svim građanima Zenice, naveli su iz KSC Kakanj

Kakanj. Avaz

N. J.

prije 1 sat 4 minute

Kulturno-sportski centar Kakanj saopćio je da su s dubokom tugom primili vijest o tragičnoj nesreći na planini Elbrus, u kojoj je poginulo pet planinara iz Zenice.

- U ime organizatora manifestacije Kakanjski dani 2026 izražavamo iskreno saučešće porodicama nastradalih, njihovim prijateljima i svim građanima Zenice. Kao grad koji je oduvijek dijelio prijateljstvo, bliskost i zajedništvo sa Zenicom, osjećamo obavezu da budemo uz njih i iskažemo poštovanje prema žrtvama ove velike tragedije - naveli su.

Zbog toga je, kako su dodali, donesena odluka da se večerašnji koncert otkaže.

- Ovu odluku dodatno je potvrdila činjenica da je i bend koji je večeras trebao nastupiti iz Zenice, te vjerujemo da je u ovim okolnostima ovo jedina ispravna odluka. Također, otkazane su i sve ostale aktivnosti planirane za večeras, uključujući zabavu i predstavu za djecu. Hvala vam na razumijevanju - naveli su iz KSC Kakanj.

# ELBRUS
# RUSIJA
# KAKANJ
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