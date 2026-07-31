Od 1. jula veće plaće za prosvjetu, policiju i javni sektor u ZDK

Plaće zaposlenih u obrazovanju, policiji, pravosuđu i javnoj upravi u Zeničko-dobojskom kantonu od 1. jula bit će veće za 10 posto, najavio je premijer ZDK Nezir Pivić nakon sastanaka s predstavnicima reprezentativnih sindikata.

Pivić je razgovore održao zajedno s ministrom unutrašnjih poslova Emirom Vračom, ministricom finansija Dženanom Čišijom, ministrom pravosuđa i uprave Nebojšom Nikolićem te ministrom obrazovanja Mirzom Mušijom. Na sastancima su učestvovali predstavnici sindikata obrazovanja, policije te državnih službenika i namještenika u pravosuđu i javnoj upravi.

Prema podacima Vlade ZDK, plaće policijskih službenika i državnih službenika u posljednje tri godine, uključujući i najavljeno povećanje, porasle su za više od 45 posto, dok je rast primanja zaposlenih u obrazovanju premašio 60 posto. Time se, kako navode iz Vlade, Zeničko-dobojski kanton svrstava među kantone s najvišim povećanjima plaća u Federaciji BiH.

Premijer Pivić istakao je da povećanje plaća predstavlja dio šire politike unapređenja standarda zaposlenih u javnom sektoru, ali i nastavka ulaganja u obrazovanje, sigurnost, privredu, poljoprivredu i podršku socijalno osjetljivim kategorijama stanovništva.

Predstavnici sindikata ocijenili su da je socijalni dijalog u Zeničko-dobojskom kantonu primjer dobre prakse te izrazili zadovoljstvo postignutim dogovorom. Povećanje plaća bilo je predviđeno i sporazumom koji su Vlada ZDK i sindikati potpisali krajem prošle godine prilikom usvajanja Budžeta za 2026. godinu.