Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POTVRĐENO ZA “AVAZ”

Drama u Zenici, rudari odbili izaći iz jame Raspotočje: Uprkos obećanju još nema plate ni za maj

Danas je 105. dan, a plate nema ni za maj, juni, juli – ističe Dedić

Zenički rudari. Avaz

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

prije 29 minuta

Dio rudara Rudnika Zenica odbio je izlazak iz jame Raspotočje, jer im na početku avgusta još uvijek nije isplaćena ni majska plaća. Radnici druge smjene, koji rade na inspekcijskim pregledima jame, sinoć u 23 sata nisu napustili jamu, a potom im se priključio i dio kolega iz noćne smjene.

- Jutros je sišla prva smjena, koja redovno mora obavljati svoje zadatke, tako da je trenutno u jami oko 20 ljudi. Situacija nije nimalo dobra, jer jamska prostorija je uvijek potencijalna opasnost. Duži boravak u jami nosi posljedice – kazao je za “Avaz” Edib Dedić, član Sindikalnog odbora pogona Raspotočje RMU Zenica.

Rudnik mrkog uglja Zenica je u fazi zatvaranja, a za isplatu aprilske plaće izborili su se nedavnim protestom u Domu rudara. Tada su dobili poziv da prisustvuju sastanku u Vladi FBiH, na kojem su se pojavili resorni federalni ministar Vedran Lakić i predsjednik Sindikata rudara FBiH Sinan Husić.

- Oni su nama tada, 27. juna dali jednu platu. To je plata za april. I tada je obećano, čak su bili i gospoda iz Svjetske banke, da će do kraja prve trećine jula biti naredna plata i da se ljudi pozovu da rade. Sad mi, kako god računamo, sedmi mjesec izgleda ima 105 dana. Danas je 105. dan, a plate nema ni za maj, juni, juli – ističe Dedić.

# ZENICA
# RUDARI
# PLATE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.