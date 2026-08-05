Drama u Zenici, rudari odbili izaći iz jame Raspotočje: Uprkos obećanju još nema plate ni za maj

Dio rudara Rudnika Zenica odbio je izlazak iz jame Raspotočje, jer im na početku avgusta još uvijek nije isplaćena ni majska plaća. Radnici druge smjene, koji rade na inspekcijskim pregledima jame, sinoć u 23 sata nisu napustili jamu, a potom im se priključio i dio kolega iz noćne smjene.

- Jutros je sišla prva smjena, koja redovno mora obavljati svoje zadatke, tako da je trenutno u jami oko 20 ljudi. Situacija nije nimalo dobra, jer jamska prostorija je uvijek potencijalna opasnost. Duži boravak u jami nosi posljedice – kazao je za “Avaz” Edib Dedić, član Sindikalnog odbora pogona Raspotočje RMU Zenica.

Rudnik mrkog uglja Zenica je u fazi zatvaranja, a za isplatu aprilske plaće izborili su se nedavnim protestom u Domu rudara. Tada su dobili poziv da prisustvuju sastanku u Vladi FBiH, na kojem su se pojavili resorni federalni ministar Vedran Lakić i predsjednik Sindikata rudara FBiH Sinan Husić.

- Oni su nama tada, 27. juna dali jednu platu. To je plata za april. I tada je obećano, čak su bili i gospoda iz Svjetske banke, da će do kraja prve trećine jula biti naredna plata i da se ljudi pozovu da rade. Sad mi, kako god računamo, sedmi mjesec izgleda ima 105 dana. Danas je 105. dan, a plate nema ni za maj, juni, juli – ističe Dedić.