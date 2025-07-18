Vlada ZDK nije prihvatila izvještaj o radu JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK

Javna ustanova Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona, u svom Izvještaju o poslovanju za 2024. godinu iskazala je gubitak pa će biti poduzeti koraci na konsolidaciji stanja u toj kantonalnoj ustanovi - najavio je danas nakon sjednice Vlade kantonalni premijer Nezir Pivić.

On je podsjetio kako je dosadašnji direktor Muris Karić, nakon isteka mandata, trenutno u ulozi i vršioca dužnosti direktora te ustanove.

Konkretan plan

- Razmatrali smo izvještaj JU Zavod za medicine rada i sportsku medicine ZDK-a, koji, nažalost, nema pozitivno poslovanje. U tom su smislu predložene su određene mjere u cilju poboljšanja finansijskog statusa te zdravstvene ustanove- rekao je Pivić.

Poznato je da je Vlada ZDK zauzela stav da neće podržavati negativne izvještaje o poslovanju, u smislu odgovornosti onih koji su upravljali tim ustanovama ili preduzećima. U ovom momentu tom ustanovom upravlja v. d. direktor, ali to podrazumijeva, svakako, konkretan plan oporavka te ustanove i odgovornost onih koji su doveli do takvog poslovanja.

- Ide se u proces izbora direktora, odnosno raspisivanje konkursa od strane UO, koji provodi kompletnu procedure. Pored toga, razmatrali smo Javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti ZDK-a, koji su pozitivno poslovali, kao i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK za prva tri mjeseca ove godine, koji je također pozitivan- kazao je Pivić.

Sa pozicije Ureda premijera, dodaje, odlukama je odobreno nekoliko pojedinačnih pomoći za troškove liječenja te učešće na sportskim takmičenjima.

Odobravanje sredstava

S pozicije Mnistarstva zdravstva donijeta je odluka o odobravanju sredstava Kantonalnoj bolnici u Zenici za održavanje opreme u iznosu od 101.000 KM.

Ministarstvo privrede donijelo je prijedlog odluke, koju je Vlada ZDK podržala, a odnosi se na odobravanje sredstava Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna Bosna i Hercegovina u iznosu od 15.000 KM.

Usvojen je i zaključak Ministarstva za boračka pitanja za odobravanja isplate sredstava za Zavodu zdravstvenog osiguranja ZDK-a i zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za potrebe zdravstvenog osiguranja pripadnika boračke populacije.