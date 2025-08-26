U prostorijama Policijske stanice Visoko upriličena dodjela novih policijskih vozila

U prostorijama Policijske stanice Visoko, danas je upriličena dodjela novih policijskih vozila. Ključeve vozila su uručili ministar unutrašnjih poslova Emir Vračo i načelnik Sektora uniformisane policije Adis Imamović, a navedenoj primopredaji je prisustvovao gradonačenik Grada Visoko Mirza Ganić sa saradnicima.

Sredstva iz budžeta

Tom prilikom, Policijskoj stanici Visoko su dodijeljena dva policijska vozila marke, "Škoda", jedno vozilo za potrebe kriminalističke policije i jedno vozilo za potrebe uniformisane policije. Ključeve dodijeljenih vozila je preuzeo rukovodilac Policijske stanice Visoko.

Inače se radi o nabavci ukupno četrnaest policijskih vozila marke "Škoda", čija vrijednost iznosi 678.879,81 konvertibilnih maraka, a sredstva su osigurana iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona.

U narednim danima bit će izvršena dodjela još dvanaest novonabavljenih policijskih vozila koja će biti raspoređena prema utvrđenim potrebama i prioritetima organizacionim jedinicama na području Zeničko-dobojskog kantona.

Nabavka navedenih vozila predstavlja nastavak kontinuiranih aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i Uprave policije, uz značajnu podršku Vlade Zeničko-dobojskog kantona, koje se preduzimaju sa ciljem što boljeg i kvalitetnijeg opremanja policijskih službenika u materijalno-tehničkom smislu, te je pokazatelj i potvrda velikog truda i napora na usavršavanju rada, profesionalnog postupanja i efikasnijeg djelovanja policijskih službenika na zaštiti lične i imovinske sigurnosti građana i stvaranju visokog stepena bezbjednosti na području kantona.

Bezbjedonosna situacija

Nakon primopredaje vozila, u prostorijama Policijske stanice Visoko je održan sastanak na kojem su prisustvovali ministar unutrašnjih poslova Emir Vračo, načelnik Sektora uniformisane policije sa saradnicima i gradonačenik Grada Visoko Mirza Ganić sa saradnicima, u okviru kojeg se razmatrala saradnja Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i Gradske uprave, te se razmatrala bezbjednosna situacija u svjetlu posljednjih sigurnosnih događaja na području Grada Visoko.

Tom prilikom je konstatovano da su policijski službenici Policijske stanice Visoko, u saradnji sa policijskim službenicima Uprave policije ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, poduzeli sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti na dokumentovanju navedenih krivičnih djela, te lišenju slobode izvršilaca ovih krivičnih djela, te je zaključeno da je sigurnosna situacija na području Grada Visoko zadovoljavajuća, saopćeno je iz Odsjek za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje MUP-a ZDK.