Ima 240 tetovaža i sedmero djece: Pogledajte šta se desilo kada su ih prekrili

Ričard Haf (Richard Huff), otac sedmero djece i samoproglašeni "ovisnik o tetovažama", danas ima više od 240 tetovaža koje prekrivaju gotovo 90% njegova tijela. Prvu je napravio sa 17 godina, a strast je s vremenom samo rasla — toliko da je na koži zabilježio i posebne uspomene poput imena svoje djece i otiska usana svoje kćerke.

Svakodnevne predrasude

No, zajedno s fascinantnim izgledom, stigle su i predrasude. Haf se svakodnevno suočava s osuđivanjem i nerazumijevanjem, zbog čega mnogi imaju pogrešnu sliku o njemu prije nego što ga uopće upoznaju. Njegova supruga Marita priznaje da je i sama u početku imala sumnje, ali ih je brzo odbacila kada je shvatila koliko je riječ o toploj, brižnoj i odanoj osobi.

Djeca u školi njegove kćerke često reagiraju strahom, nazivajući ga "čudovištem", no njegova kćerka uvijek hrabro odgovara:

- Moj tata nije strašan, on je dobar s tetovažama.

Haf priznaje da ga negativni komentari pogađaju, ali ga ne slamaju.

- Često me osuđuju i dobivam mnogo negativnih komentara. Ljudi me nazivaju čudovištem, govore kako je to odvratno i pitaju se zašto bih nešto takvo učinio sebi - rekao je za Transformed te dodao:

- Ja se brinem o svojoj porodici, dobar sam otac, normalan sam! Samo zato što imam tetovaže, to me ne čini lošom osobom.

Porodica u šoku

Koliko ga javnost doživljava drugačije bez tetovaža, pokazala je epizoda "Hooked on the Look", u kojoj je prvi put u potpunosti prekrio svoje tetovaže. Reakcije su bile iznenađujuće — porodica je ostala u šoku, a gledatelji su komentirali da bez tetovaža izgleda čak starije.

- Čak bolje izgleda istetoviran - neki su zaključili.