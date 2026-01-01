Ova pravila za 1. januar mnogi krše, a vjeruje se da donose nesreću cijele godine

Postoji mnogo narodnih vjerovanja i sujeverja, a veliki dio njih vezan je upravo za početak Nove godine. Prema tim običajima, pojedini postupci mogu donijeti sreću i napredak, dok se neki smatraju lošim znakom za narednih 12 mjeseci. Ako ste skloni vjerovanju u ove običaje, evo šta se, prema narodnom predanju, preporučuje raditi i izbjegavati 1. januara.

Šta po vjerovanjima treba uraditi?

1. Obući novu odjeću

Prema narodnom vjerovanju, nošenje barem jednog novog komada odjeće na prvi dan godine priziva sreću i novac tokom cijele godine. Nije neophodno obući potpuno novu kombinaciju dovoljne su nove čarape, donji veš ili neki sitan detalj. Time se, simbolično, otvaraju vrata blagostanju.

2. Posvetiti se nekom manjem poslu

Iako je 1. januar neradan dan, vjeruje se da je dobro obaviti neki lagani, simbolični posao. To, prema sujeverju, donosi uspjeh i radnu energiju u godini koja slijedi. Važno je, ipak, ne pretjerivati, jer se smatra da preveliko angažovanje može imati suprotan efekat.

Šta po vjerovanjima ne treba raditi?

1. Ne iznositi ništa iz kuće

Prema narodnom predanju, na prvi dan nove godine iz kuće ne bi trebalo iznositi ništa ni smeće, ni stare stvari, ni predmete namijenjene poklanjanju. Vjeruje se da se na taj način iz doma „iznosi“ sreća i blagostanje, dok unošenje novih stvari privlači prosperitet.

2. Ne čistiti i ne sređivati kuću

Sujeverje kaže da se čišćenjem kuće 1. januara „ispire“ zdravlje ukućana. Zbog toga se savjetuje da se kućni poslovi odgode, a dan provede u odmoru i pozitivnoj atmosferi.

3. Ne prati veš

Kao i kod čišćenja, vjeruje se da pranje veša na prvi dan godine simbolično odnosi zdravlje i mir iz porodice. Preporuka je da se ovaj posao ostavi za neki drugi dan.

4. Paziti da se ništa ne polomi

Lomljenje predmeta, čak i slučajno, smatra se lošim znakom. Prema sujeverju, polomljene stvari na početku godine mogu nagovijestiti probleme i poteškoće tokom narednih mjeseci.

5. Ne plakati i ne tugovati

Prvi dan nove godine, prema narodnom vjerovanju, treba provesti u veselju, miru i dobroj energiji. Smatra se da suze i tuga na ovaj dan mogu obilježiti čitavu godinu negativnim dešavanjima.