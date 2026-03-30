Pregovori o globalnom sporazumu: WHO produžio razgovore o ključnom dodatku za pandemije

Države članice Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) dogovorile su nastavak pregovora o Dodatku o pristupu patogenima i dijeljenju koristi (PABS), koji je ključni dio budućeg globalnog sporazuma o pandemijama. Razgovori će biti nastavljeni krajem aprila, uoči zasjedanja Svjetske zdravstvene skupštine u maju.

Odluka da se pregovori produže od 27. aprila do 1. maja, uz dodatne neformalne konsultacije, pokazuje spremnost država da postignu dogovor o ovom važnom mehanizmu.

Sporazum o pandemijama osmišljen je kao odgovor na slabosti koje su se pokazale tokom pandemije COVID-19, s ciljem jačanja globalne saradnje, solidarnosti i pravednosti u budućim zdravstvenim krizama.

Generalni direktor WHO-a, Tedros Adhanom Ghebreyesus, naglasio je da je sistem pristupa patogenima i dijeljenja koristi srž ovog sporazuma, te pozvao države na međusobno povjerenje i zajedničko djelovanje u interesu globalnog zdravlja.

PABS dodatak ima za cilj da osigura brzo i ravnopravno dijeljenje patogena s potencijalom izazivanja pandemije, kao i pravednu raspodjelu koristi koje iz toga proizlaze – uključujući vakcine, dijagnostičke testove i terapije.

Predstavnici država ističu da se intenzivno radi na usaglašavanju ključnih pitanja, kao što su definisanje koristi, način njihove raspodjele, ugovorni okviri i upravljanje sistemom, kako bi on bio efikasan, transparentan i dostupan svima.

Iako je postignut napredak, ostaju određene razlike koje zahtijevaju dodatno vrijeme za usaglašavanje. Države članice su ipak potvrdile zajedničku opredijeljenost za saradnju i cilj da se izgradi pravedniji i sigurniji globalni sistem za odgovor na buduće pandemije.