Amar Čejvan pred ljetnu sezonu o fitnessu i "Instagram tijelu": Dosljednost je jedan od najvažnijih faktora uspjeha

Čim temperature porastu, društvene mreže preplave savjeti o dijetama, treninzima i famoznom „ljetnom tijelu“. Mnogi tada kreću u trku s vremenom, pokušavajući za nekoliko sedmica postići rezultate za koje su inače potrebni mjeseci. Dok jedni traže najbrži put do manjeg broja na vagi, drugi se pitaju koliko su takva očekivanja uopće realna. O tome koliko nas ljeto motiviše, ali i koliko često stvara nepotreban pritisak, razgovarali smo s Amarom Čejvanom, magistrom kineziologije, PhD studentom i specijalistom za personalni trening. Otkrio nam je zašto brze dijete uglavnom ne daju trajne rezultate, koji se fitness mit svake godine iznova vraća pred sezonu godišnjih odmora te šta zapravo možemo postići ako danas odlučimo napraviti prvi korak prema zdravijem životu.

Čejvan: Organizam ne reaguje na kalendarske datume . Avaz Čejvan: Organizam ne reaguje na kalendarske datume . Avaz

Čini se da svake godine u maju počinje potraga za „ljetnim tijelom“. Da li smo postali sezonski rekreativci? - Kod velikog broja ljudi fizička aktivnost i briga o ishrani i dalje imaju sezonski karakter. Dolaskom toplijeg vremena i laganije odjeće raste svijest o vlastitom izgledu, pa mnogi pokušavaju u nekoliko sedmica nadoknaditi ono što su zanemarivali mjesecima. Međutim, zdravlje nema sezonu. Organizam ne reaguje na kalendarske datume, već na navike koje gradimo tokom cijele godine. Upravo zato dugoročna dosljednost uvijek donosi bolje rezultate od kratkoročnih i intenzivnih pokušaja transformacije. Marketinški alati Koliko štete mogu napraviti dijete i treninzi koji obećavaju „minus 10 kilograma za mjesec“? - Prije svega, važno je naglasiti da su takva obećanja najčešće marketinški alati kojima se privlači pažnja ljudi koji žele brze rezultate. Nažalost, ljudska fiziologija ne funkcioniše na način na koji se često predstavlja u reklamama i na društvenim mrežama. Zdrava i održiva redukcija tjelesne mase podrazumijeva postepen proces u kojem se paralelno rade promjene u ishrani, fizičkoj aktivnosti, snu i svakodnevnim navikama. Kada se teži ekstremno brzom gubitku kilograma, značajan dio izgubljene mase često čine voda i mišićno tkivo, dok se povećava rizik od umora, pada energije, izraženijeg osjećaja gladi i kasnijeg vraćanja izgubljenih kilograma. Da li je „summer body“ motivacija ili nepotreban pritisak? - Može biti motivacija ukoliko nekoga podstakne da se više kreće, kvalitetnije hrani i posveti više pažnje vlastitom zdravlju. Međutim, problem nastaje kada se pojam 'summer body' veže isključivo za određeni izgled, broj na vagi ili procenat masnog tkiva. Smatram da bi fokus trebao biti na tome da se osjećamo dobro u vlastitom tijelu, a ne da težimo nerealnim standardima koji se često nameću kroz društvene mreže i medije. Naravno da je sasvim prirodno željeti izgledati bolje, ali još je važnije biti zdrav, funkcionalan i zadovoljan sobom.

Čejvan: Ljudi i dalje vjeruju da će veliki broj trbušnjaka ukloniti masne naslage sa stomaka . Avaz Čejvan: Ljudi i dalje vjeruju da će veliki broj trbušnjaka ukloniti masne naslage sa stomaka . Avaz

Šta Vam ljudi najčešće kažu kada prvi put dođu u teretanu pred ljeto? - To u velikoj mjeri zavisi od osobe koja dolazi i razloga zbog kojeg se odlučila započeti s treningom. Međutim, u ovom periodu godine najveći fokus je uglavnom na transformaciji izgleda i pitanjima vezanim za određene regije tijela. Ljude najčešće zanima kako smanjiti obim struka, 'skinuti stomak', oblikovati noge ili koliko kilograma mogu izgubiti do godišnjeg odmora. Takva pitanja jasno pokazuju da su ljudi uglavnom fokusirani na krajnji rezultat i kratak vremenski rok. Moj zadatak je da im objasnim da se najbolje transformacije ne dešavaju preko noći, nego kroz usvajanje navika koje mogu održavati godinama. U praksi često vidim da upravo oni koji dođu s najvećom žurbom na kraju shvate da je proces mnogo važniji od samog cilja. Možete li procijeniti ko je došao zbog zdravlja, a ko zbog godišnjeg odmora i fotografija s plaže? - U većini slučajeva može se vrlo brzo prepoznati motiv dolaska. Osobe koje dolaze zbog zdravlja obično postavljaju pitanja o energiji, bolovima, kondiciji, kvaliteti sna ili laboratorijskim nalazima. S druge strane, osobe koje dolaze zbog ljeta uglavnom su fokusirane na broj kilograma, obim struka i rok do godišnjeg odmora. Međutim, zanimljivo je da mnogi krenu zbog izgleda, a ostanu zbog zdravlja. Nakon nekoliko mjeseci treninga više ne pričaju toliko o kilogramima, već o tome da imaju više energije, manje bolova i da se jednostavno osjećaju bolje u svakodnevnom životu. To je trenutak kada fizička aktivnost prestaje biti projekat i postaje stil života. Najčešći mitovi Koji je najveći fitness mit koji se svake godine vraća pred ljetnu sezonu? - Jedan od najčešćih mitova jeste da je moguće ciljano skidati masno tkivo s određenog dijela tijela. Ljudi i dalje vjeruju da će veliki broj trbušnjaka ukloniti masne naslage sa stomaka ili da određene vježbe mogu 'otopiti' masno tkivo na pojedinim regijama. Masno tkivo se ne gubi lokalno, već sistemski. Zato ne postoji vježba za 'topljenje stomaka', već kombinacija adekvatne ishrane, redovne fizičke aktivnosti i vremena potrebnog da organizam napravi promjene. Da li su društvene mreže podigle svijest o zdravlju ili samo povećale nesigurnost kod ljudi? - Vjerovatno i jedno i drugo. Danas su informacije o fizičkoj aktivnosti i zdravlju dostupnije nego ikada ranije, što je svakako pozitivno. Međutim, istovremeno smo izloženi velikom broju nerealnih standarda, filtriranih fotografija i sadržaja koji često prikazuju izuzetke kao pravilo. Zbog toga je važno razlikovati edukaciju od marketinga i razumjeti da zdravlje ne izgleda isto kod svake osobe. Koliko je važnija dosljednost od intenziteta kada govorimo o postizanju forme? - Dosljednost je jedan od najvažnijih faktora uspjeha. Organizam se prilagođava onome što radimo kontinuirano, a ne povremeno. Mnogo je korisnije trenirati tri puta sedmično tokom cijele godine nego šest puta sedmično nekoliko sedmica i nakon toga potpuno odustati. Najbolji program nije onaj koji je najintenzivniji, nego onaj koji možemo provoditi dugoročno.

Čejvan: Ne postoji vježba za topljenje stomaka . Ustupljena fotografija Čejvan: Ne postoji vježba za topljenje stomaka . Ustupljena fotografija