Ilijana Bodlović o navikama koje donose najveće promjene: Transformacija počinje prvim korakom, a uspjeh dolazi kroz upornost

Sve više žena danas odlučuje napraviti promjene u svom životu, bilo da je riječ o gubitku kilograma, boljoj kondiciji ili unapređenju zdravlja. Ipak, mnoge od njih suočavaju se s izazovima poput manjka samopouzdanja, nedostatka vremena ili straha od neuspjeha. Put do promjene Fitness trenerica i poduzetnica Ilijana Bodlović godinama radi sa ženama koje žele promijeniti svoje navike i unaprijediti kvalitet života. Kroz vlastito iskustvo, ali i rad s hiljadama klijentica, uvjerila se da najveće promjene ne dolaze preko noći, već kroz svakodnevne male korake. - Najveća greška je što žele sve promijeniti preko noći. Zdrav život nije kratkoročna dijeta ili mjesec dana treninga nego skup malih navika koje gradimo svakodnevno - kazala je Bodlović za “Dnevni avaz”. Govoreći o vlastitom početku, Bodlović za “Dnevni avaz” ističe da njena priča nije nastala slučajno. I sama se suočavala s viškom kilograma, zbog čega je vrlo dobro razumjela izazove kroz koje prolaze žene koje žele napraviti promjenu.



Bodlović: Motivacija dolazi i prolazi, ali disciplina ostaje . Ustupljena fotografija Bodlović: Motivacija dolazi i prolazi, ali disciplina ostaje . Ustupljena fotografija

Želja da se osjeća bolje, ima više energije i unaprijedi svoje zdravlje bila je presudna da zakorači u svijet fitnessa. Danas je, kaže, dodatno motiviše činjenica da svojim primjerom može inspirisati druge žene da vjeruju u sebe i svoje mogućnosti. Kada je riječ o održavanju discipline, naglašava da motivacija nije dovoljna sama po sebi. Upravo u trenucima kada je najteže potrebno je ostati dosljedan i nastaviti dalje, makar i malim koracima. - Motivacija dolazi i prolazi, ali disciplina ostaje. U teškim danima podsjetim sebe zašto sam krenula i trudim se uraditi makar minimum umjesto da potpuno odustanem. Najbitnije je ne odustati ni onda kada nam budu teški dani - istaknula je Bodlović. Dodaje kako su navike ono što dugoročno donosi rezultate te da se uspjeh ne gradi velikim odlukama, nego svakodnevnim izborima koje pravimo. Neraskidiva povezanost Osim fizičkog izgleda, sve više pažnje posvećuje se utjecaju treninga na mentalno zdravlje. Stručnjaci godinama ukazuju na vezu između fizičke aktivnosti i psihološke stabilnosti, a Bodlović smatra da je ta povezanost neupitna. Prema njenim riječima, redovno vježbanje doprinosi boljem raspoloženju, većem samopouzdanju i smanjenju stresa. Upravo zbog toga trening ne vidi samo kao način oblikovanja tijela nego i kao ulaganje u cjelokupno zdravlje. - Prema mom mišljenju, neraskidivo su povezani. Kada redovno vježbam, osjećam se smirenije, sretnije i imam više samopouzdanja. Fizička aktivnost pozitivno utječe i na naše misli i emocije. Osjećaj i poletnost iza odrađenog treninga su neprocjenjivi - kazala je Bodlović.

Bodlović: Fizička aktivnost pozitivno utječe i na naše misli i emocije . Ustupljena fotografija Bodlović: Fizička aktivnost pozitivno utječe i na naše misli i emocije . Ustupljena fotografija