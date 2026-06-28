Ilijana Bodlović o navikama koje donose najveće promjene: Transformacija počinje prvim korakom, a uspjeh dolazi kroz upornost

Sve više žena danas odlučuje napraviti promjene u svom životu, bilo da je riječ o gubitku kilograma, boljoj kondiciji ili unapređenju zdravlja. Ipak, mnoge od njih suočavaju se s izazovima poput manjka samopouzdanja, nedostatka vremena ili straha od neuspjeha.
Put do promjene
Fitness trenerica i poduzetnica Ilijana Bodlović godinama radi sa ženama koje žele promijeniti svoje navike i unaprijediti kvalitet života. Kroz vlastito iskustvo, ali i rad s hiljadama klijentica, uvjerila se da najveće promjene ne dolaze preko noći, već kroz svakodnevne male korake.
- Najveća greška je što žele sve promijeniti preko noći. Zdrav život nije kratkoročna dijeta ili mjesec dana treninga nego skup malih navika koje gradimo svakodnevno - kazala je Bodlović za “Dnevni avaz”.
Govoreći o vlastitom početku, Bodlović za “Dnevni avaz” ističe da njena priča nije nastala slučajno. I sama se suočavala s viškom kilograma, zbog čega je vrlo dobro razumjela izazove kroz koje prolaze žene koje žele napraviti promjenu.
Želja da se osjeća bolje, ima više energije i unaprijedi svoje zdravlje bila je presudna da zakorači u svijet fitnessa. Danas je, kaže, dodatno motiviše činjenica da svojim primjerom može inspirisati druge žene da vjeruju u sebe i svoje mogućnosti.
Kada je riječ o održavanju discipline, naglašava da motivacija nije dovoljna sama po sebi. Upravo u trenucima kada je najteže potrebno je ostati dosljedan i nastaviti dalje, makar i malim koracima.
- Motivacija dolazi i prolazi, ali disciplina ostaje. U teškim danima podsjetim sebe zašto sam krenula i trudim se uraditi makar minimum umjesto da potpuno odustanem. Najbitnije je ne odustati ni onda kada nam budu teški dani - istaknula je Bodlović.
Dodaje kako su navike ono što dugoročno donosi rezultate te da se uspjeh ne gradi velikim odlukama, nego svakodnevnim izborima koje pravimo.
Neraskidiva povezanost
Osim fizičkog izgleda, sve više pažnje posvećuje se utjecaju treninga na mentalno zdravlje. Stručnjaci godinama ukazuju na vezu između fizičke aktivnosti i psihološke stabilnosti, a Bodlović smatra da je ta povezanost neupitna.
Prema njenim riječima, redovno vježbanje doprinosi boljem raspoloženju, većem samopouzdanju i smanjenju stresa. Upravo zbog toga trening ne vidi samo kao način oblikovanja tijela nego i kao ulaganje u cjelokupno zdravlje.
- Prema mom mišljenju, neraskidivo su povezani. Kada redovno vježbam, osjećam se smirenije, sretnije i imam više samopouzdanja. Fizička aktivnost pozitivno utječe i na naše misli i emocije. Osjećaj i poletnost iza odrađenog treninga su neprocjenjivi - kazala je Bodlović.
Posebno je raduju priče žena koje su kroz promjenu životnih navika poboljšale zdravstveno stanje. Ističe da su mnoge njene klijentice ostvarile značajne rezultate, ne samo kada je riječ o fizičkom izgledu nego i o kvalitetu života.
Kaže da je posebno emotivno pogodi kada dobije poruku žene koja joj kaže da se nakon promjene načina života osjeća bolje nego ikada prije.
- Mnoge moje klijentice svjedoče o poboljšanju zdravlja, čak i potpunom rješavanju određenih dijagnoza, a najviše me razveseli kada nam klijentica napiše da se skinula s antidepresiva. To mi je uvijek nekako najdraže pročitati - rekla je Bodlović.
Snaga koja dolazi iznutra
Za Ilijanu Bodlović biti jaka žena ne znači samo imati fizičku snagu. Mnogo važnijim smatra mentalnu stabilnost, upornost i sposobnost da se nakon svakog pada ponovo ustane.
Upravo zbog toga, poruka koju godinama šalje ženama sažeta je u slogan njenog brenda – „Žena si, možeš sve“. Kako kaže, svaka žena zaslužuje priliku da vjeruje u sebe i napravi prvi korak prema boljoj verziji sebe.