Termalna kamera zabilježila je prizore koji se rijetko viđaju, žene koje puštaju gasove.

Pustiti gas je potpuno normalno, jer ako živo biće jede, onda i prdi. Gas u crijevima stvara vazduh koji progutamo tokom dana, kao i bakterije koje razgrađuju hranu.

Međutim, žene su te koje rijetko ispuštaju gasove, ali tremalna kamera je zabilježila da one to iapk rade, i to u javnosti.