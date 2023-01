Trik star 350 godina: Uz pomoć njega ćete svakoga ubijediti da promijeni mišljenje i uradi ono što vi želite

Blez Paskal je živio u 17. vijeku i uspio je dođe do jednog trika koji nam pomaže da utičemo na druge ljude da promjene svoje mišljenje onako kako nama odgovara.

U njegovoj knjizi “Pensees” on objašnjava kako se ovo postiže.

- Kada želimo da nekoga ispravimo i pokažemo mu da griješi, moramo da mu ukažemo na to tako da to za njega ima smisla. Treba da mu pokažemo da je njegovo mišljenje važno, da je uglavnom istinito i priznati mu istinu, ali mu otkriti i u čemu je ono pogrešno. On je zadovoljan time što vidi da nije pogriješio i da samo nije sagledao sve strane. Sada, niko nije uvrijeđen i niko ne vidi sve, ali neko sigurno ne želi da pogriješi i to dolazi iz ljudske prirode da ne može baš sve da sagleda i da ne može da pogriješi u vezi strane sa koje to posmatra, s obzirom da je naša percepcija skoro uvijek tačna. Ljude je lakše uvjeriti razlozima koje su oni sami uvidjeli, nego li onima koji dolaze od drugih, - napisao je on.

Jednom riječju, ako se neko ne slaže sa vama, morate im prvo ukazati u čemu su u pravu, prije nego im dozvolite da otkriju kontraargumente sami. On ističe da je ovo ubjeđenje zasnovano na empatiji.

- Moramo da se stavimo na mjesto onih koji nas slušaju i donesemo sami sud o istini koju želimo da usmjeravamo. Treba da vidimo da li je napravljena i za druge i da vidimo da li će druga strana biti privoljena da se preda, - napisao je ovaj filozof. Iako su prošli vijekovi od ove njegove tvrdnje, ona je još uvijek primjenljiva.

- Prva stvar koju trebate da uradite kako biste nekome dozvolili da promjeni svoje mišljenje jeste da smanjite njihovu odbranu i spriječite ih da se ukopaju u stavu koji su zauzeli. Ako odmah počnem da vam pričam gdje ste pogriješili, vi ćete se zatvoriti. Ali ako počnemo lagani i nekim sitnim primjedbama, dajemo drugoj strane razlog da poželi da sarađuje, - rekao je psiholog Artur Markman sa Univerziteta u Aerksas Ostinu.