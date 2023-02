Naučnici otkrili veliku tajnu drevne majanske piramide

Drevna majanska piramida Kukulkan fascinirala je istraživače još od 16. stoljeća. Ipak, oni i dan-danas otkrivaju stvari koje se nisu znale o ovom svetom mjestu drevnog naroda Meksika.

Stručnjaci su u Hramu Kukulkan otkrili tajni prolaz za koji vjeruju da vodi do pećine ispunjene vodom. Oni se nadaju da će, nakon što ga odblokiraju, otkriti nove detalje o ritualima i vjerovanjima drevnih Maja.

Arheolozi uključeni u projekat "Veliki majanski izdan (akvifer)", predvođeni Giljermom de Andom, došli su do otkrića koristeći najsavremenije instrumente, kojima su skenirali unutrašnjost piramide.

Za sada je potvrđeno postojanje tunela, ali se nadaju da će moći i fizički da ga istraže.

- Ušli smo u prolaz kroz kosturnicu i stigli sve do pregrade, koju su vjerovatno postavile same Maje. Ući ćemo ponovo i nadamo se da ćemo i uspjeti da ga prođemo, kako bismo provjerili da li hodnik vodi do ulaza u pećinu ispod piramide - kaže dr. De Anda za "Universal".

Istraživači su 2015. otkrili da se ispod piramide nalazi velika količina vode, što je probudilo sumnje da bi vodeni tokovi mogli da dovedu do rušenja cijele konstrukcije. Vjeruje se da su Maje izgradile Kukulkan između 900 i 1.100 godina iznad pećine.



Kukulkan je bio njihov bog zmija koji je na crtežima predstavljan kao pernata zmija, koja je rasla u pećini i izašla tokom zemljotresa.

Istraživači smatraju da je pećina putem podzemnih tokova povezana sa susjednim jezerima.