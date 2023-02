Zašto vam Bog ne da ono za šta ga molite

Starac Pajsije Svetogorac kaže da ukoliko je blagostanje naš jedini cilj, Bog će nam sve ostalo dati “besplatno.”

- Kada Bog vidi da smo gordi i nadmeni, On dopušta da se u našem životu pojave iskušenja. On će ih ukloniti tek onda kada vidi da smo se smirili.

Bog bezgranično voli čovjeka. Njemu su vrlo dobro poznati problemi svakoga od nas i želi da nam pomogne i prije nego što ga zamolimo za to. Budući da je svemoćan, nema teškoće koju Bog ne može prevazići, izuzev jedne.

Teškoća sa kojom se Bog suočava, i ja to ponavljam, jeste samo jedna, tj. On nam „ne može“ pomoći ukoliko naša duša nije smirena. Bog „tuguje“ jer vidi Svoje stvorenje kako pati, a “ne može” da mu ponudi bilo kakvu pomoć. Ako nešto i ponudi, to će (čovjeku) naškoditi, budući da njegov um nije smiren.

Šta god da se dogodi čovjeku, zavisi isključivo od njegovog blagostanja. Mi, na primjer, vidimo kako se čovjek bori i na kraju biva potčinjen nekoj svojoj strasti. Bog dopušta da se to dogodi samo iz jednog razloga, odnosno, zato što je njegova duša ispunjena sujetnim pomislima i gordošću. Čovjek možda mrzi tu strast i naporno se trudi da je se oslobodi. On, međutim, ništa neće postići jer mu Bog ne pomaže i neće mu ni pomoći sve dok ne stekne blagostanje.

Iako čovjek mrzi tu posebnu strast, potčinjen je svojoj gordosti, a to je strast koja ga uvodi u sve ostale strasti.

“Gordost je uzrok svake strasti”, kaže Sveti Jovan Lestvičnik. Čovjek bi želio da duhovno napreduje i moli Boga da mu podari ljubav, molitvu, poslušanje i sve ostale vrline. Moramo biti svjesni da nam, bez obzira koliko se trudimo, Bog neće podariti ono za šta ga molimo sve dok ne zadobijemo smirenoumlje.

Ukoliko je blagostanje naš jedini cilj, Bog će nam sve ostalo dati “besplatno.”

Bog od nas želi i zahtijeva samo jednu stvar, a to je naše smirenje - kazao je Pajsije Svetogorac.