Ovo je najduži mačak na svijetu!

Omar je prekrasan i ogroman mačak koji probija rekorde. Dugačak je čak 118 centimetara i vjerovatno je jedan od najdužih mačaka na svijetu. Živi s dva pseća brata od koji je za pola veći, njegova veličina pomaže mu u kuhinji kada poželi nešto slasno dohvatiti.

Kada ga je njegova obitelj donijela kući, bio je jako sitan, no on je rastao i rastao sve više. Nisu očekivali da će biti baš toliko veliki, pogotovo ne veći od njihovih pasa. Kako to biva, Omar je gazda u kući i zapravo je to njegov svijet, a ljudi i psi su njegovi podanici.