Silija Beatriz Sosa (Celia) iz Buenos Airesa osuđena je na 14 godina zatvora, jer je godinama pomagala svom partneru da siluje njenu maloljetnu kćerku. Silija i njen partner Serđo Eduardo Gimenez (Sergio) seksualno su zlostavljali djevojčicu uz objašnjenje da u sebi ima demona, a da je to jedini način da ga se riješi.

- Uvijek je bio pijan. Nikad ga nisam voljela. Govorio je da imam demona u sebi, a mama mu je povjerovala. Sve je počelo kad sam imala osam godina. Mama me je probudila jedne noći i rekla mi da moram raditi razne stvari s njim. Naravno, ja nisam željela pa su me natjerali - rekla je na sudu sada 14-godišnja djevojčica.

Ona je tokom silovanja ostala trudna, nakon čega su je poslali u Paragvaj da abortira.

- Prije nego što bih legla u krevet, govorio bi mi: “Nemoj da zaspiš, znaš šta moraš raditi.” Potom bi mi mama raširila noge i udarila me kaišem dok me je on silovao. Bilo je dana kada me nije puštao cijele noći. Nekad je koristio kondom, nekad ne - ispričala je djevojčica.

Tek kad je rekla baki šta se dešava, našle su način da sve prijave policiji. Njena majka danas izdržava kaznu od 14 godina zatvora, dok je Serđo u bijegu i na Interpolovoj potjernici.