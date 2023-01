Imao 40 estetskih operacija: Kad me žene pitaju zašto, ja ih pitam zašto boje kosu i nokte

Australac (21) Ethan Bramble se opisuje kao ''najmodificiraniji mladić na svijetu'', jer je potpuno izmijenio svoj izgled podvrgnuvši se ukupno 40 operacija i oslikavši svoje tijelo sa 150 tetovaža.

Sve je počelo kada je s 11 godina proširio ušne resice i otad nije stao. Osam godina radio je u salonima za tetoviranje, gdje bi svako malo napravio novu tetovažu, a sa 17 je postao opsjednut ''konkretnijim'' zahvatima poput razdvajanja jezika. Kada je to obavio, probušio je nosnice s obje strane, a čak je dao ukloniti i pupak.

- Prilaze mi na ulici, posebno djevojke, i pitaju me zašto. Ja im odgovaram protupitanjem ''Zašto ti bojiš kosu i lakiraš nokte? Zašto se šminkaš svakog jutra?'' To je moj izbor i želim izgledati baš ovako. Uvijek sam vjerovao da ljude ne treba suditi prema izgledu, i to je vrijedno muke ako si dosljedan samome sebi - kaže Ethan, inače otac jednomjesečne kćerkice, kojeg na društvenim mrežama prati više od 65 hiljada ljudi.