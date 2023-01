Na prevaru je od banke uzeo milion dolara i potrošio ih na provod i žene, nije robijao ni dana

Ali, onda se dogodilo nešto neobično – u julu 2010., kad je hipoteka na njegovu kompaniju trebala isteći, ona je nastavila da se isplaćuje uprkos njegovim praznim računima u banci "Saint George“. Automatski dug – 500 australskih dolara – povučen je s njegovog računa za ušteđevinu u banci direktno na račun za hipoteku.

Dvije sedmice kasnije to se ponovo dogodilo. Kad je provjerio stanje na računu, vidio je da je nagomilao odgovarajući dug s kamatom na svoje ime. Mislio je da će to prestati kad jednom prijeđe prag, međutim, to se nije dogodilo. Njegova hipoteka je nastavila da se isplaćuje. Misleći da je poludio, zatražio je da se na njegov račun za hipoteku prebaci 5.000 dolara, piše "Eskvajer". Nekoliko dana kasnije nazvao je banku i dobio obavještenje da je uplata prošla.