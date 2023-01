Način na koji istiskujete zubnu pastu otkriva jeste li škrti, ludi...

Na to vjerovatno ne obraćate pažnju, to je nešto što radite automatizmom, vođeni svojom podsviješću. Ipak, način na koji istiskujete pastu govori o vama više nego možete pretpostaviti . Oko 40 posto naših kretnji nisu svjesne odluke, kažu psiholozi. Jedna od takvih je i način na koji istiskujemo pastu za zube, a to otkriva puno toga o nama.

Kako vi istiskujete pastu za zube?

Od kraja prema naprijed rolanjem ambalaže

Vi ste vrlo štedljiv i uredan čovjek koji brine o svojoj imovini i o ljudima s kojima ste okruženi. Za vas se slobodno može reći da ste perfekcionist koji ne voli ništa izgubiti - navika vam je iskoristiti sve resurse s kojima raspolažete pa tako i pastu za zube iscijediti do posljednje mrvice.

Marljiv ste čovjek koji je navikao naporno raditi. Dobri ste u svom poslu i drugi se mogu osloniti na vas. Kuća vam je uvijek čista, a život organiziran.