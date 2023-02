I Grčka je imala svoj Goli otok: Priča o ozloglašenom rajskom otoku

U Egejskom moru nedaleko od Androsa, Tinosa i Sirosa nalazi se otok Jaros, nekadašnji tajni zatvor u Grčkoj koji je vršio funkciju koncentracionog logora u većem dijelu druge polovine 20. vijeka.

Ozloglašeno ostrvo pominjalo se i u antičkoj historiji i mitologiji, a danas je napušteno i zabranjeno za turiste. Ipak, postoji mogućnost da se ostrvo ponovo otvori kao zaštićeno okruženje Mediteranskih foki, ali i ljubitelja ronjenja, prenosi CdM.

Da ga oduvijek bije loš glas dokaz je i da je za vrijeme Rimske imperije ostrvo služilo kao mjesto na koje su odvođeni svi oni koji su prkosili zakonu i koji su smatrani „defektom“ društva.

Ipak, u novijoj historiji dobilo je još strašniju namjenu. Upravo je ovdje od 1948. do 1953. godine bilo zatvoreno preko 10,000 muškaraca koji su bili dio Grčkog pokreta otpora (EAM) i učestvovali u Grčkom građanskom ratu od (1945. do 1949.). Zatvor je ponovo počeo da se koristi u periodu između 1957. i 1964. godine, pa opet od 1967. do 1974. godine.

Kada je konačno struktura počela da se urušava i propada, zatvorsko ostrvo je konačno napušteno i sve do 2000. godine koristila ga je samo Grčka mornarica.

Danas je čak i ribolov zabranjen oko ostrva, a ostrvo možete vidjeti samo iz vazduha ili sa obale nekog od obližnjih ostrva.

Inače, 2002. godine grčki Ministar kulture proglasio je Jaros historijski važnim i stavio ga pod zaštitu države. Osim historije, ostrvo je dom mnogih vrsta flore i faune, a najpoznatije je po Mediteranskim fokama koje ovdje žive.

Zbog svega onoga što se nalazi pod vodom, ostrvo je pravi raj za ljubitelje ronjenja, pa se upravo razmatra prijedlog da se otvori za ekipe koje su željne da ga istraže do samog dna.