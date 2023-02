Mračna priča prema kojoj je snimljen "Egzorcista" još je jezivija od filma

Iako je prošlo više od 46 godina otkada se kultni film "Egzorcista" pojavio u kinima, još je poznat kao jedan od najstrašnijih horora svih vremena.

Film o djevojčici Regan, koju je opsjeo strašni demon, snimljen je po istoimenom romanu Vilijama Pitera Balatija (William Peter Blatty), ali malo ljudi zna da je taj roman inspiriran stvarnim događajima.

Egzorcizam, koji je poslužio kao inspiracija za roman i film, opisao je Daglas Lokhart (Douglas Lockhart) u knjizi "The Dark Side of God: A Quest for the Lost Heart of Christianity", a navodno mu je svjedočilo čak 48 ljudi. U knjizi je navedeno da se sve dogodilo 1943. godine.

Tada je 12-godišnjeg dječaka, koji se spominje pod pseudonimom Roland Dou (Roland Doe), navodno zaposjeo demon, a Crkva ga je odlučila istjerati egzorcizmom.