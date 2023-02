Besmislena pravila ili zaštita: Kakva je uloga maski u doba korone

Sitne čestice virusa

Virus se širi sitnim kapljicama aerosolom, kada zaražena osoba razgovara, kašlje ili kija. Te kapljice mogu sletiti direktno na ljude u blizini i zaraziti ih, a mogu i završiti na površinama koje bi neko mogao da dodirne kasnije.

WHO čak tvrdi da postoje dokazi da sitne čestice virusa mogu ostajati suspendovane u vazduhu i do dva sata, omogućavajući širenje od osobe do osobe u zatvorenim, slabo provjetrenim prostorima.

Međutim, koliko zaštitne maske štite tokom šetnje od 10 sekundi do stola?

- Vjerovatnoća da se infekcija prenese hodajući od vrata restorana do stola ili hodajući od radnog stola do toaleta je blizu nule - ističe Robert Dingval, profesor sociologije na Univerzitetu Notingham Trent.

Drugi stručnjaci pak, kažu da iako je rizik možda nizak treba biti oprezan.

- Ima smisla nositi masku koliko god možemo dok smo u zatvorenom - ističe dr David Strain, ljekar sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Eketeru.

Stoga stručnjaci se slažu da je pitanje lutrije i "bolje išta nego ništa", a potpunu zaštitu pruža samo nošenje maske koja se neće skidati.

Ako ulazite u teretanu, neki restoran, pa čak i na radno mjesto postoji velika vjerovatnoća da će vam mjeriti temperaturu digitalnim termometrom. Ipak, ovakva vrsta provjere gotovo da nema nikakvu svrhu.

Prvi problem je njihova tačnost. Većina ovakvih toplomjera mjeri temperaturu kože, na koju spoljašnji ambijent može snažno uticati, za razliku od osnovne tjelesne temperature. Dr. Strain ističe da ovakvi toplomjeri nisu "ni blizu" pouzdani koliko medicinski termometri koji se stavljaju ispod pazuha.

Drugo, to što neko nema temperaturu ne znači da nema kovid. Jedna velika studija je utvrdila da polovina pacijenata sa kovidom nije imalo temperaturu pri prijemu u bolnicu (iako su je mnogi razvili kasnije).

Upravo zato dr Strain provjeru temperature u restoranima naziva "teatralnom".

- Ako želimo da smanjimo nivo straha u populaciji, što se više straha možemo osloboditi, to bolje - istakao je on.