Ovo su 3 horoskopska znaka koji će imati jednu od najgorih sedmica u životu

Trenutno se toliko toga događa u astrologiji. U stvari, toliko se toga izdogađalo tokom cijele godine. Možda se osjećate previše iscrpljeno od "svemirskog biča" i želite da se sve smiri. Nažalost, to još uvijek neće biti moguće, a evo koji su znakovi najpogođeniji ove nedjelje.

Ovan: Možda želite nešto što vam se čini nedostižnim

U posljednje vrijeme stvari se polako odvijaju i možda se ovih dana ne osjećate previše nadahnuto. Kao da ste izgubili volju za životom. Međutim, nemoguće je da Ovan potpuno izgubi raspoloženje i ove nedjelje ćete ponovo početi da se osjećate strastveno, uzbuđeno i oduševljeno životom. Nažalost, to samo pokazuje vaše nestrpljenje i potrebu da se stvari dogode sada i odmah. Uživajte u osjećaju da toliko želite nešto jer ćete učiniti sve da to i postignete. Trenutno smišljajte odakle da počnete.

Blizanci: Osjećate se da malo zaostajete

Dragi Blizanci, Merkur je retrogradan. Znate šta to znači. Na kraju krajeva, Merkur je vaša vladajuća planeta i kada je retrogradan vjerovatno vam se čini da ne funkcionišete onako kako bi trebalo. Ove nedjelje će vam možda biti izuzetno teško da ostanete fokusirani. Bez obzira na to da li se lično osjećate neorganizovano ili je svijet oko vas takav, i dalje ste u haosu. Udahnite duboko i usresredite se na jednu po jednu stvar. Sve što možete da učinite radićete najbolje što možete i ne možete uvijek siliti stvari da se odvijaju kako vi to hoćete.

Strijelac: Osjećate se kao da vas ne razumiju

Merkur trenutno retrogradira u vašoj 12. kući duhovnosti i podsvijesti. Drugim riječima, trenutno niste na Zemlji. Vi ste u svojoj mašti i svojim snovima i možda vam se čini da ljudi jednostavno ne razumiju ono što trenutno želite da prenesete. Ali, to nije ni važnost. Vaša podsvijest sprema nešto nevjerovatno i pomaže vam da se izliječite na načine kojih možda ni sami niste svjesni. Neka vaš duh radi ono što treba. Stvari će postati jasnije kada se to desi.