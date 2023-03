Sina od šestog mjeseca prekriva tetovažama: "Kažu mi da ga odgajam za zatvor"

View this post on Instagram

Bila sam maltretirana na društvenim mrežema. Svi komentari su bili negativni, ljudi su govorili da će se moja beba roditi s gomilom tetovaža. Dobit će otrov za kožu. Bilo je ludo - kaže majka.

Nakon što se rodio njen sin je, često je na meti trolova koji pišu komentare, uključujući i one kako će ga "ubiti na ulici" ili da ga ona "odgaja za zatvor".

- Reakcije su bile užasne. To me boli jer znam da nisam loša mama i da me nazivaju raznim imenima. To je ludo - dodala je.

Šamekia kaže i da je "nije briga" jer je to "stil života" u kojem uživa.

- Ako nekoga ocjenjujete na osnovu videa od 30 sekundi na društvenim mrežama, to je vaša stvar, ali ono što kažete ili mislite o nekome neće odrediti šta će on biti u budućnosti - dodala je Šamekia.

Šamekia, koja je prikupila više od 319.000 pratilaca na TikToku, insistira da beba "voli" privremenu tintu.

On ima i svoju garderobu koja je do vrha ispunjena odjevnim kombinacijama za mališana, kao i više od 150 pari patika.