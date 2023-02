Djed od 92 godine oduševio je sve posjetioce na plaži u Grčkoj.

Svu pažnju na sebe nenamjerno usmjerio je djed koji se popeo na skakaonicu i nakon nekoliko sekundi pripreme skočio u more veoma vješto. Skočio je sa betonske ronilačke konstrukcije od 20 stopa usred mora, gdje potrebno i 5 minuta plivanja, protiv plime, najmanje 30 strmih koraka do vrha, ali to za ovog djeda nije bio problem.