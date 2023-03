Ovo je djevojka koju je Splićanin snimao dok je plesala na kiši

Jako voli kišu

- Oduvijek sam jako voljela kišu i iskreno uživam u dramatizaciji vlastitog života, pa često radim nekonvencionalne stvari zbog kojih se osjećam kao da sam u filmu. Na snimci nisam toliko marila za to kako će ples izgledati, ne bih to ni nazvala toliko plesom koliko nekakvim organskim pokretima. Već sam izvodila ovakve stvari na ulici, na livadama, ispred svoje zgrade - rekla je Barbara.

Ugodno iznenađenje

- Reakcija me ugodno iznenadila. Imala sam neki osjećaj, još dok sam bila na igralištu, da će me neko snimiti, ali nisam previše razmišljala o tome. Nadam se da sam nekoga potaknula da se usudi napraviti nešto zabavno za sebe i da se ne brine o tome hoće li ga drugi osuđivati - rekao je on.

Ples (na kiši) nije jedino što zanima Barbaru.

- Osim plesom, bavim se pisanjem, slikanjem i mnogim drugim kreativnim interesima. Onima koji nisu još krenuli sa svojim plesnim putem preporučila bih da odluče što bi htjeli od njega i kako bi to htjeli. Uvijek je dobro otići na par satova da bi se naučila neka baza pokreta u stilu koji ih zanima, ali najbitnije je osloboditi se i shvatiti da nikoga zapravo nije briga što drugi rade i da ih niko neće osuđivati, isto kao što oni ne osuđuju druge oko sebe - zaključuje.

