7 stvari koje se dese u svakom braku prije prevare: Ako ovo vidite kod partnera, veliki je rizik od preljube

1. Okretanje

U braku partneri upućuju verbalne i neverbalne zahtjeve za pažnju i podršku. Gotman to naziva "ponudom". Na primjer, to je kada jedna osoba dođe kući i želi da razgovara o nečemu što se dogodilo tog dana, ili zahtjev za pomoć u kućnim poslovima, ili neverbalni pokret ka seksu. Gotman je otkrio da je jedan od ključnih sastojaka sretnog braka to što se partneri okreću jedni drugima za ispunjenje potreba i odgovaraju na njih pozitivno. Suprotno od toga je čest negativan odgovor za potrebe drugog. Na primjer, dok partner priča o tome kako je proveo dan, druga strana ne skreće pogled sa TV-a, ili kada molbe za pomoć oko kućnih poslova budu ignorisane, ili se jedan partner često okrene i ode da spava kada im drugi priđe zbog seksa ili maženja.