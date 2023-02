Vuk i Žarko bore se za titulu najvećeg džabalebaroša

Uživaju u ambijentu

- Nama je udobno, top. Taman nema one vrućine iz Podgorice, da se ohladimo i odmorimo malo ovdje. Imamo vremena, pa i da dočekamo ovdje Novu godinu ako treba - kaže Žarko u šaljivom tonu.

- Uživam, jako je lijepo iza mene, ispred mene i oko mene. Tako da se ne bih bunio i ostaću dokle mi god bude udobno i dok ne poželim neku novu avanturu u životu - dodaje Vuk.

Priča je pokrenuta u Etno selo “Montenegro”, gdje se već jedanaest godina organizuje ovo neobično takmičenje.

- Prošle godine smo blago promijenili pravila. U prvih deset sezona nije bio dozvoljen odlazak do toaleta, bojali smo se da takmičarima to ne nanese neke zdravstvene probleme, pa smo dozvolili takmičarima odlazak u toalet na svakih osam sati. Onda se to pretvorilo u pravo psihološko takmičenje, a i takmičenje ko može duže da izdrži da leži. Tako je rekord pomjeren sa 52 sata na 117 sati prošle godine - riječi su Milonje Blagojevića iz Etno sela.