Autistični dječak (11) oduševio sve: Ima koeficijent inteligencije 162, bolji je od Hokinga i Ajnštajna

Kevin sa roditeljima Edijem i Laurom . The Sun

Njegov otac Edi (Eddie) je rekao kako je Kevin bio jedino dijete koje je polagalo test tog dana, te da je mislio kako će se možda uplašiti.

- Ali on je razgovarao sa svima i govorim im "Ćao, ja sam Edie". Jako smo ponosni na Kevina. Trčao je po bašti kada su došli rezultati. To mu je značilo više nego što smo mislili. Nadamo se da će mu to dati vjetar u leđa - rekao je Edi.

Inače, Albert Ajnštajn (Einstein) nije nikada polagao test inteligencije, ali se pretpostavlja da bi imao jednak IQ kao i Hoking, prenosi Sun.