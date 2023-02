Traži tjelohranitelja i nudi platu 2.800 eura mjesečno: Postoji jedan uslov

Uslov: Zastrašujući izgled

Pažnja muškaraca je nekada plaši

Objasnila je da je pažnja suprotnog pola ponekad i plaši, jer su prethodna iskustva sa muškarcima bila neprijatna. Bila je žrtva seksualnog uznemiravanja, a jedno vrijeme se krila od muškarca koji ju je progonio.

- Jedan je silom htio da me odvuče u mračnu ulicu. Na svu sreću, neki ljudi su to vidjeli i dotrčali da mi pomognu. Strah me i da pomislim šta bi bilo da to nisu uradili - rekla je Monika koja se nada da će uskoro zaposliti tjelohranitelja.