Besplatno mjerenje vitaminsko-mineralnog statusa u apoteci Monis uz podršku domaćeg brenda ALIVITpharm.

U vremenu kada je briga o zdravlju važnija nego ikad, pravi potez je slušati potrebe vlastitog organizma. Upravo iz te potrebe proizašla je zajednička akcija domaćeg farmaceutskog brenda ALIVITpharm i apoteke Monis u okviru koje se organizuje besplatno mjerenje vitaminsko-mineralnog statusa, uz stručno savjetovanje i personalizirani plan ishrane za sve zainteresovane građane.
ALIVITpharm proizvodi razvijeni su u skladu sa farmaceutskim standardima kvalitete, a namijenjeni su ciljanom djelovanju – od jačanja imuniteta, regulacije probave, krvnog pritiska i šećera, do podrške nervnom i kardiovaskularnom sistemu.
– „Kao farmaceut, svakodnevno biram ono najbolje za naše pacijente. Raduje me što mogu preporučiti proizvode koji na prirodan način pomažu zdravlju, a istovremeno dolaze iz naše zemlje. Alivitpharm je spoj znanja, iskustva i prirode.“ – izjavila je magistra farmacije iz apoteke Monis.
Kroz jednostavnu, neinvazivnu i brzu analizu, korisnici imaju priliku saznati koliko je njihov organizam snabdjeven ključnim mikronutrijentima, poput vitamina, minerala i antioksidansa. Na osnovu dobijenih rezultata, farmaceutski stručnjaci nude konkretne smjernice za poboljšanje ishrane i životnih navika, kao i preporuke dodataka prehrani iz asortimana ALIVITpharm – brenda koji je postao sinonim za prirodno, sigurno i djelotvorno.
Ova promocija ima za cilj ne samo promociju zdravlja već i edukaciju građana o važnosti pravilnog nutritivnog unosa, prevencije i prirodne podrške organizmu. Ovim putem Vam šaljemo pozivnicu za besplatno mjerenje i savjetovanje, u terminima:
• 23.6. 11:00-15:00
• 24.6. 15:00-19:00
• 26.6. 11:00-15:00
• 30.6. 15:00-19:00
Iskoristite ovu priliku da besplatno testirate stanje svog organizma, dobijete stručan savjet i upoznate se s domaćim proizvodima koji su stvoreni upravo za vaše zdravlje.
Vaše zdravlje je vaša snaga – vidimo se u apoteci Monis u tržnom centru Alta na -1, Franca Lehara 2!