Besplatno mjerenje vitaminsko-mineralnog statusa u apoteci Monis uz podršku domaćeg brenda ALIVITpharm.

U vremenu kada je briga o zdravlju važnija nego ikad, pravi potez je slušati potrebe vlastitog organizma. Upravo iz te potrebe proizašla je zajednička akcija domaćeg farmaceutskog brenda ALIVITpharm i apoteke Monis u okviru koje se organizuje besplatno mjerenje vitaminsko-mineralnog statusa, uz stručno savjetovanje i personalizirani plan ishrane za sve zainteresovane građane.

ALIVITpharm proizvodi razvijeni su u skladu sa farmaceutskim standardima kvalitete, a namijenjeni su ciljanom djelovanju – od jačanja imuniteta, regulacije probave, krvnog pritiska i šećera, do podrške nervnom i kardiovaskularnom sistemu.

– „Kao farmaceut, svakodnevno biram ono najbolje za naše pacijente. Raduje me što mogu preporučiti proizvode koji na prirodan način pomažu zdravlju, a istovremeno dolaze iz naše zemlje. Alivitpharm je spoj znanja, iskustva i prirode.“ – izjavila je magistra farmacije iz apoteke Monis.