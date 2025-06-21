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INDIJA

Hiljade ljudi, uključujući premijera Modija, obilježile Međunarodni dan joge

Ovaj događaj u Amritsaru bio je dio šire nacionalne inicijative povodom 11. obilježavanja Međunarodnog dana joge u Indiji

Narendra Modi - Avaz
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Anadolija

21.6.2025

Hiljade ljubitelja joge okupile su se danas u Amritsaru, Nju Deliju, Visakhapatnamu i drugim gradovima Indije kako bi obilježili Međunarodni dan joge simboličnom zajedničkom seansom posvećenom miru i zdravlju, javlja Anadolu.

Među njima je i premijer Indije Narendra Modi.

Pod motom "Joga za jednu Zemlju, jedno zdravlje", učesnici su izvodili zajednički protokol joge na otvorenom, slaveći sklad tijela i uma.

Skup je okupio više od 1.000 ljudi, šaljući poruku zajedništva i zdravlja.

Ovaj događaj bio je dio šire nacionalne inicijative povodom 11. obilježavanja Međunarodnog dana joge, koja je obuhvatila više od 1.000 lokacija širom Indije, uključujući i značajne kulturne i diplomatske centre.

# INDIJA
# JOGA
# NARENDRA MODI
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