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SENZACIJA ILI REVOLUCIJA

Neuredna i slobodna: Anabel ne voli da se kupa i rijetko pere zube

Kosu ne češlja često, već je veže u punđu kad postane zamršena

Anabel Fenvik Elio. Instagram

I. H.

28.8.2025

Anabel Fenvik Eliot, novinarka i influenserka, privlači pažnju javnosti zbog svojih neuobičajenih stavova o ličnoj higijeni. 

Ona otvoreno priznaje da ne voli da se tušira, rijetko koristi dezodorans i često zaboravlja da opere zube, što je mnoge šokiralo, a neke i fasciniralo.

Njene iskrene priče na TikToku brzo su postale viralne,  samo nedelju dana nakon prve objave, Anabel je sakupila više od pola miliona pregleda. Iznenađena podrškom, ističe da shvata kako možda nije toliko "čudna" kao što je mislila.

Živi sama, rijetko se druži i zbog toga ne vidi potrebu za svakodnevnim tuširanjem, stav koji nije promijenila ni nakon što je postala majka. 

Tuširanje joj je, kako kaže, hladno i neprijatno, posebno tokom zime. Oblači se jednostavno i udobno – najčešće u helanke i meku majicu, ili ponekad u pidžamu. 

Kosu ne češlja često, već je veže u punđu kad postane zamršena, dok dezodorans koristi samo kada izlazi iz kuće.

Što se tiče zuba, Anabel priznaje da ih najčešće pere samo jednom dnevno, jer ne voli da ih odmah posle buđenja trlja pastom. 

Ipak, ističe da njen način života nikome ne smeta. Pozitivni komentari na TikToku pokazuju da nije jedina sa takvih stavovima.

# TUŠIRANJE
# HIGIJENA
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