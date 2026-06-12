Osip na licu kod beba: Od bezazlenih promjena do znakova koji mogu ukazivati na infekciju ili alergiju

Osip na licu kod beba jedan je od najčešćih razloga za zabrinutost roditelja, iako je u većini slučajeva riječ o bezazlenim i prolaznim promjenama koje su dio normalnog razvoja osjetljive dječje kože. Koža novorođenčadi i dojenčadi je tanka, osjetljiva i još se prilagođava vanjskim utjecajima, pa lako reaguje na slinu, hranu, toplotu, proizvode za njegu ili infekcije.

Najčešći uzrok osipa su jednostavne iritacije, posebno u periodu nicanja zubića kada beba pojačano slini. Stalna vlaga, trenje od dude, slinčeka ili brisanja može dovesti do crvenila i sitnog osipa oko usta i na obrazima. Takve promjene se najčešće povuku same uz blagu njegu kože, nježno tapkanje umjesto trljanja i zaštitne kreme koje čuvaju kožnu barijeru.

Alergijske reakcije su rjeđe, ali ih je važno prepoznati jer obično ne zahvataju samo kožu. Osip može biti praćen koprivnjačom, ali i simptomima poput povraćanja, proljeva, otežanog disanja ili oticanja. U tim situacijama potrebno je hitno javiti se pedijatru. Kod potvrđenih alergija ključna je potpuna izbjegavanje alergena i odgovarajuća terapija.

Ekcem ili atopijski dermatitis predstavlja hronično stanje koje se javlja kao crven, suh i svrbežan osip, najčešće na obrazima i tjemenu. Iako se ne može trajno izliječiti, može se uspješno držati pod kontrolom redovnom njegom, hidratacijom kože i izbjegavanjem okidača poput deterdženata, suhog zraka ili iritansa.

U prvim mjesecima života često se javljaju i bezopasne promjene poput temenjače, milija i novorođenačkih akni, koje najčešće prolaze same bez posebnog liječenja. Također, virusne i bakterijske infekcije mogu uzrokovati osip, ali su obično praćene i drugim simptomima poput temperature i slabosti.

Toplotni osip nastaje zbog pregrijavanja i začepljenja znojnih žlijezda, a povlači se brzo uz hlađenje i laganu odjeću.

Iako je većina osipa bezopasna, važno je obratiti pažnju na znakove upozorenja poput brzog širenja promjena, povišene temperature, jakog svrbeža, gnojenja ili pogoršanja općeg stanja djeteta, kada je potrebno potražiti savjet pedijatra.