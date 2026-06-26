Ljetne vrućine mogu biti opasne za bebe: Evo kako ih zaštititi od visokih temperatura

Dolaskom ljeta i visokih temperatura roditelji novorođenčadi moraju biti posebno oprezni. Bebe još nemaju potpuno razvijen sistem za regulaciju tjelesne temperature, zbog čega su podložnije pregrijavanju, dehidraciji i toplotnom udaru nego odrasli.

Pravilna njega

Jedno od najvažnijih pravila tokom toplih dana jeste pravilno odijevanje. Bebu treba obući lagano, u prozračnu odjeću od prirodnih materijala poput pamuka ili lana, dok sintetičke tkanine koje zadržavaju toplotu treba izbjegavati. Kada je temperatura veoma visoka, bebi je u zatvorenom prostoru često dovoljan samo bodi bez rukava ili pelena.

Posebnu pažnju treba posvetiti hidrataciji. Bebe koje su isključivo dojene treba dojiti češće nego inače, dok se bebama koje piju adaptirano mlijeko može ponuditi više obroka formule pripremljene prema uputstvu. Stručnjaci upozoravaju da se bebama mlađim od šest mjeseci ne daje voda, čak ni tokom najvećih vrućina.

Poseban oprez

Boravak na otvorenom treba planirati u jutarnjim ili večernjim satima, dok direktno sunce između 10 i 17 sati treba izbjegavati. Roditelji često prave grešku prekrivajući kolica pelenom ili dekom kako bi napravili hlad, ali time stvaraju efekat staklenika i temperatura u kolicima može vrlo brzo postati opasno visoka. Mnogo sigurnije rješenje su suncobrani ili zaštitne mrežice sa UV zaštitom.

Klima uređaj može se koristiti bez bojazni, pod uslovom da temperatura u prostoriji bude između 20 i 24 stepena Celzijusa i da hladan zrak ne puše direktno prema bebi.

Roditelji bi trebali znati prepoznati znakove pregrijavanja. Crveno lice, ubrzano disanje, razdražljivost, osip u pregibima kože, pospanost ili odbijanje hrane mogu biti upozorenje da je djetetu prevruće. U takvim situacijama bebu treba odmah skloniti na hladnije mjesto, rashladiti i, ukoliko se stanje ne popravlja, potražiti savjet pedijatra.