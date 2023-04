Mijenja li se zaista majčino mlijeko kad je beba koja doji bolesna

Sigurno si negdje već čula da je dojenje najbolji način jačanja bebinog imuniteta te da će upravo to dojenje spriječiti razne bolesti. No, to ne znači da beba nikad neće „pokupiti“ kakav virus. Ako se to dogodi još dok tvoja beba doji, trebaš li nastaviti dojiti? Mijenja li se tvoje mlijeko tada? A šta kad tebi nije dobro? Evo nekih odgovora na ova pitanja!

Bolesti i infekcije

Za početak, odgovori na ova pitanja su: da, da i da. Čak i kad se beba ne bori s virusom, majčino mlijeko svojim sastavom štiti bebu od bolesti i infekcija. To majčino mlijeko prepuno je antitijela – najviše u kolostrumu, ali i kasnije tokom čitavog trajanja dojenja. Osim antitijela, mlijeko sadrži proteine, masnoće, šećere i bijele krvne stanice, koji se svi zajedno bore protiv infekcija. Tu su još i razne protuupalne tvari koje jačaju bebin imunološki sistem, piše miss7mama.24sata.hr.

Dokazano je da se majčino mlijeko mijenja kad je majka bolesna, pa se tako u mlijeku odmah nađu i antitijela baš ciljano za borbu protiv te infekcije. No, šta se događa onda je dijete bolesno? Prema američkoj Academy of Breastfeeding Medicine, u majčinom se mlijeku također počinje povećavati količina elemenata koji služe za borbu protiv viroze. Dakle, da, majčino se mlijeko mijenja kad je beba bolesna. Fascinantno, zar ne?

Kako se to mlijeko mijenja kad je beba bolesna

Još ovaj proces nije dokazan istraživanjima, odnosno još se ne zna tačno mehanizam kojim dolazi do tog, ali postoje dokazi koji govore da se majčino mlijeko mijenja u skladu s bebinom bolesti. Jedna je studija iz 2012. godine pokazala da se nivo bijelih mliječnih stanica u majčinu mlijeku povećava kad se kod bebe pojavi neka infekcija, a povećava se i nivo drugih zaštitnih tvari. To dokazuje da je uistinu beba bolje zaštićena kad doji.

Godinu kasnije provedena je studija koja je pratila nivo leukocita, jedan od tipova bijelih krvnih ćelija, u majčinu mlijeku tokom dojenja bolesne bebe ili dok je mama bila bolesna. Ovo je istraživanje pokazalo da su leukociti u tom razdoblju bili znatno povišeni, i to i onda kad je beba bila bolesna, ali i onda kad je mama bila bolesna. Kad bi majka ili beba ozdravile, nivo leukocita bi se vratio u normalu.

A šta kad se promijeni boja

Otkad se susrećemo s viralnim objavama, znale su se javiti one koje bi tvrdile da im mlijeko mijenja boju dok su bolesne. Iako je ovo uistinu fascinantno, zasad nema dokaza o ovom, odnosno činjenici da bi mlijeko moglo mijenjati boju zbog bolesti majke ili bebe. To ne znači, naravno, da to nije moguće! Nego samo da nema naučnih dokaza za to. Mlijeko može promijeniti boju zbog nečeg što je majka pojela ili nekog lijeka koji uzima.

Savjeti za lakše dojenje bolesne bebe

Dojenje može biti veći izazov kada je beba bolesna. Beba može biti nemirnija nego inače, možda će željeti dojiti češće ili rjeđe, može joj biti previše začepljen nos… Evo nekoliko savjeta kako prebroditi ovo teško razdoblje.

Ako je bebi previše začepljen nosić, dojenje bi moglo biti vrlo teško. Tada joj je važno isprati nos fiziološkom otopinom i špricom.

Koristi u kući ovlaživač zraka, koji može pomoći ovlažiti sluznicu nosa. Na taj se način lakše oslobađa sluz, pa će nosić biti prohodniji. Ako ništa ne pomaže, pokušaj bebu dojiti u zaparenoj kupaonici – pusti vruću vodu u kadi i pričekaj dok se stvori para.

Dojenje u uspravnijem položaju također može pomoći kod začepljenog nosa bebe.

Često će bolesne bebe htjeti češće dojiti, pa pokušaj jednostavno pratiti znakove i dojiti je češće. Ne brini se, sve će se vratiti u rutinu kada beba bude bolje.

Ako beba spava više nego inače i manje doji, ponudi dojku čim se probudi ili čak usred drijemanja.

Ako se beba čini previše letargičnom i odbija dojenje, obavezno potraži mišljenje pedijatra: vrlo je važno da vaša beba ostane hidrirana dok je bolesna.