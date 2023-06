Žene koje kasnije postanu majke bolje odgajaju djecu

Tačno je da s godinama postaje teško zatrudnjeti. To je zato što se žene rađaju s fiksnim brojem jajašaca koji se smanjuje kako stare. Osim toga, trudnoća nakon 35. godine dolazi s dodatnim rizicima od komplikacija poput hipertenzije, dijabetesa ili kromosomskih abnormalnosti kod novorođenčadi.



Ima svoje prednosti

Iz tih razloga ženama se često savjetuje da zatrudne ranije u životu kako bi izbjegle potencijalne negativne posljedice. Međutim, nove studije pokazuju da trudnoća kasnije u životu ima svojih prednosti, a jedna od njih je da starije majke navodno bolje odgajaju svoju djecu.

Kako prenosi ''Times of India'', istraživanje provedeno u School of Business and Social Sciences na Univerzitetu Aarhus u Danskoj pokazalo je kako djeca čije su majke rodile u dobi od 35 godina ili više imaju određene prednosti.

Manje problema

Rezultati navedene studije su otkrili da starije majke nisu bile toliko stroge u smislu nametanja fizičke i verbalne discipline svojoj djeci kada su bila stara između 7 i 11 godina. Kao rezultat toga djeca u ovoj dobnoj grupi pokazala su manje poteškoća u ponašanju te manje socijalnih i emocionalnih problema.