Bizarni trend širi se TikTokom: Mladi potiču jedni druge da prekinu odnose s roditeljima: ''Gotovo je!''

Kreatori generacije Z poznati su po tome što su iskreni na TikToku, posebno kada se radi o njihovim zategnutim odnosima s jednim ili pak oba roditelja. Tako je ljetos kreator iz Toronta govorio o nepoštovanju koje kćerke trpe od svojih toksičnih očeva, piše Yahoo News.



Poštivanje nečije odluke

Na sličan način, tiktokeri raspravljaju o svojoj odluci da "ne kontaktiraju" s jednim ili oba roditelja, a mladi ljudi na toj platformi podržavaju tu ponekad vrlo tešku odluku. Ameja Marija Okamoto (Ameya Marie) (@ameyamarieokamoto), umjetnica iz Njujorka, govorila je o važnosti poštivanja nečije odluke da nemaju kontakt s članovima porodice, kao i o njihovom pravu na privatnost u vezi s osobnim situacijama.

-Ako naiđete na ljude koji su morali donijeti ovu vrlo tešku odluku, a to je da nemaju kontakt s porodicom, sistemom podrške u njihovom djetinjstvu, koji možda nije bio sistem podrške za njih, nemojte nuditi svoje je*eno mišljenje. Nije to vaša stvar... ne moraju vam se opravdavati - izjavila je Okamoto.

Nekoliko korisnika TikToka, vjerovatno onih koji su se povezali s Okamotinim videom, podijelili su koliko često moraju obrazlagati svoju odluku o prekidu kontakta.

-Ljudi se ponašaju kao da sam ja luda osoba i da trebam imati takav odnos. Previše sam puta zaspala uplakana - također je komentirala @contrashelby.

-Dijete unutar mene ne razumije, ali odrasla osoba nas štiti i ponekad sam jednostavno takva - odgovorila je @wendyslife10.

Za svoju knjigu "Fault Lines: Fractured Families and How to Mend Them" iz 2020. autor Karl Endrju Pilmer (Andrew Pillemer), profesor ljudskog razvoja na Univerzitetu Cornell, proveo je istraživanje i otkrio kako se vjeruje da se otprilike jedan od četiri Amerikanca otuđio od drugog člana porodice, navodi BBC.

Visokokonfliktna situacija

-Izjava ''završili smo'' s članom porodice snažan je i jasan fenomen. Razlikuje se od porodičnih svađa, od visokokonfliktnih situacija i od veza koje su emocionalno udaljene, ali još uključuju kontakt - rekao je za novinsku kuću.

Izbacivanje roditelja ili voljene osobe iz života, prema Stivenu Karletonu (Steve Carleton), licenciranom kliničkom socijalnom radniku, vrlo je složena odluka.

-Mogu postojati brojni faktori koji pridonose ovom izboru, poput trajnog fizičkog, emocionalnog ili psihičkog zlostavljanja. U nekim slučajevima obrasci toksičnog ponašanja traju tokom vremena, ostavljajući pojedinca da se osjeća iscrpljeno, izmanipulirano ili omalovaženo. Odluka ''bez kontakta'' može poslužiti kao zaštitni mehanizam za očuvanje nečijeg mentalnog zdravlja i dobrobiti. To je način podvlačenja crte, davanja prioriteta brizi o sebi i osobnom razvoju nad porodičnim vezama. Prekid odnosa s roditeljem ili voljenom osobom može se činiti kao ekstremna mjera, ali za mnoge je pojedince to nužan korak prema ponovnom preuzimanju vlastite slobode i stvaranju zdravih granica - rekao je za In The Know by Yahoo.

Ne očekujte orden

Odvjetnica Bae (@adayinthelifeoflawyerbae) ustvrdila je u videu da roditelje ne treba hvaliti zbog skrbi i brige za djecu koju su odlučili imati.

- Zar nije bio tvoj izbor da imaš dijete? Imao si me, to je ono što si trebao učiniti. Ne dobivaš orden ako radiš ono što si ionako trebao - rekla je 14. septembra, piše Jutarnji.