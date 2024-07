Evo šta raditi kad kod djevojčica pubertet porani, a kod dječaka zakasni

Prijevremeni pubertet kod djevojčica sve je češća pojava, a glavni uzrok je gojaznost. Ako se uvećanje dojki pojavi prije sedme ili osme godine života, to znači da je u pitanju rani pubertet i da je neophodno obaviti pregled kod endokrinologa. Kod dječaka problem je obrnut, pa tako zbog gojaznosti dolazi do zakasnjelog puberteta, koji počinje tek nakon navršene 14. godine života.



Nova granica

Kod djevojčica pubertet počinje pojavom dojki i menstruacijom. Kod dječaka dolazi do uvećanja testisa i pubične maljavosti. Normalan period za ovu pojavu jeste najranije u osmoj, najkasnije u 13. godini kod djevojčica, odnosno najranije u devetoj, a najkasnije u 14. godini kod dječaka.

Prvi znak da je rani pubertet počeo jeste uvećanje dojki kod djevojčica mlađih od osam godina. Ovaj problem sve je češći, zbog čega se razmatra da se granica ranog puberteta za djevojčice pomjeri na period ispod sedam godina. Kod dječaka je situacija drugačija, rani pubertet rijetko se pojavljuje.

Djevojčica bi trebala imati 40 kilograma da bi dobila prvu menstruaciju i ušla u pubertet. To je zbog hormona leptina, koji se luči u masnom tkivu i šalje signale da je vrijeme da pubertet počne, jer je dijete dostiglo kritičnu masu. Pošto su djeca sve krupnija i gojaznija, leptin sve ranije daje takve signale.

Psihička zrelost

Najveći problem kod prijevremenog puberteta je ubrzano skeletno sazrijevanje. Možemo rasti dok su nam pukotine u kostima otvorene, što znači do 14. godine kod djevojčica i 16. godine kod dječaka. Kada nastupi prijevremeni pubertet, skeletno sazrijevanje postaje ubrzano. To znači da će dijete ostati niže i neće rasti koliko bi trebalo. Izuzetno je važno reagirati odmah, jer kada proces ubrzanog skeletnog sazrijevanja nastupi, može se zaustaviti, ali šteta koja je do tada nastala ne može se popraviti.

Prijevremeni pubertet ponekad je neophodno zaustaviti i iz psihičkih razloga. Kada djevojčice koje imaju osam godina izgledaju kao da imaju 14, moraju se osjećati neadekvatno u odnosu na svoje godine. One u toj životnoj dobi nisu psihički zrele, a nenadano su se našle u tijelu žene.

Višak hormona

Preuranjeni pubertet najčešće je posljedica viška androgenih hormona iz bubrega. Kod djevojčica se prepoznaje po maljavosti, koja se javlja pubično i ispod grudi. Ovoj pojavi su najviše sklona gojazna djeca i prijevremeno rođene djevojčice. Okidač za izmijenjene varijante puberteta mogu biti estrogeni i ftalati koji se nalaze u plastici.

Kada zakasni

Kašnjenje puberteta češće je kod dječaka. Najčešći razlog je kasnije sazrijevanje, bez dubljeg uzroka. Ako se pregledima utvrdi da je testosteron kod dječaka nizak, daju se male doze ovog hormona, kako bi se pubertet "pogurao".



Preporuke

Treba reagirati ako osim stagniranja rasta, postoje glavobolje ili problemi s vidom. Ako se primijeti da kod djevojčica nema rasta dojki do 12. ili 13. godine, treba provjeriti postoji li neka hromozomska anomalija, Tarnerov sindrom ili nedostatak jednog spolnog hromozoma.