Video / Najbrži trik da očistite jastuke i to bez pranj

Lindzi, mama i samoprozvana „kraljica čišćenja“ podijelila je super trik koji uklanja prljavštinu sa jastuka bez pranje za tili čas!

Pranje jastuka nekada djeluje kao pravi poduhvat...Jastuci i jorgani su predmeti koji se peru svega nekoliko puta godišnje jer mašina za veš može uništiti njihovo punjenje.

Od prljavštine ovi predmeti se štite navlakama, a koje je neophodno redovno čistiti. Ali, i pored platnenih jastučnica i navlaka, na jastucima se nakupe prašina, znoj i grinje. Ipak, postoji vrlo jednostavan način da ih se riješite i to bez pranja!

Lindzi, mama i samoprozvana „kraljica čišćenja“ je podijelila super trik koji uklanja prljavštinu sa ovih predmeta za tili čas!

- Pranje jastuka može biti prilično dugotrajan postupak, pa zašto da ih ne osvježite s vremena na vrijeme. I to, vrlo jednostavnim ‘provlačenjem’ kroz program za sušenje u mašini za veš? Na jastucima se nakupljaju mrtva koža, grinje i prašina, zbog čega vremenom mogu da postanu skoro duplo teži - napisala je uz video koji je podijelila na Instagramu i koji otkriva njen tajni metod.

- Brzinski program sušenja od 20 minuta u mašini za veš osvježit će jastuk jer je toplota odličan način da se ubiju klice i bakterije. Ne zaboravite da jastuk treba da mijenjate svake dvije godine i koristite jastučnice kako bi ih zaštitili od fleka. Ako vam jastuk više ne pruža dobru potporu i postao je ‘kvrgav’, vjerovatno vam je potreban novi - napisala je.