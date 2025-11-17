Godinama im nešto gmizalo po kući: Nisu imali pojma s čim spavaju

Porodica iz savezne države Kansas godinama je živjela potpuno nesvjesna da dijeli svoj dom sa hiljadama skrivenih stanovnika. Ono što su isprva smatrali bezopasnim kukcima, pokazalo se kao mnogo ozbiljniji problem – kuću je zauzela ogromna kolonija otrovnih pauka.

Tek kada su stručnjaci ušli u kuću, stvarni razmjeri problema postali su jasni. Sistematski su pretraživali sobe, pukotine i namještaj, hvatajući stvorenja koja su se vješto skrivala u svakom kutku. Brojke koje su zabilježili bile su toliko nevjerovatne da su iznenadile i naučnike.

Neobično je što tokom svih tih godina niko od ukućana nije pretrpio ni jedan ugriz. To je zbunilo istraživače, koji su očekivali sasvim suprotan ishod.

Ogromna kolonija otrovnih pauka

Porodica je više od pet godina dijelila kuću sa preko 2.000 pauka, a da to uopšte nije znala. Ukupno je pronađeno 2.055 smeđih samotnjaka (brown recluse spiders), od kojih je oko 400 bilo otrovno. Dok su istraživači brojili i hvatali pauke, bilo je jasno da su se ljudi i pauci gotovo savršeno izbjegavali – niko od ukućana nije bio ugrižen tokom cijelog perioda.

Iako su pauci otrovni, njihovi ugrizi najčešće izazivaju samo mjehuriće ili oticanje koje nestaje za oko sedam dana.

Kada se ova vrsta jednom nastani u kući, gotovo je nemoguće ukloniti je. Smeđi samotnjaci većinu vremena provode skriveni u namještaju, pukotinama, kutovima i drugim mjestima koja često ostaju neprimijećena. Mogu preživjeti mjesecima bez hrane, a ženke se moraju pariti samo jednom da bi tokom cijelog života nastavile da proizvode potomke.

Otkriće infestacije

Porodica je tek 2001. otkrila da je dom pun pauka, iako su u njemu živjeli pet i po godina. Isprva su mislili da je riječ o bezopasnim kukcima, ali firma za dezinsekciju brzo je otkrila istinu – infestaciju jednog od najopasnijih domaćih pauka u SAD-u.

Kako bi riješili problem, naučnici su sproveli tromjesečnu akciju hvatanja, često radeći noću. Neki pauci su morali biti usmrćeni kako ne bi pobjegli, ali većina je uhvaćena živa.

Nakon šest mjeseci prikupljanja, uhvaćeno je ukupno 2.055 pauka, uglavnom malih jedinki. Mnogi od njih bili su mladi, jer smeđi samotnjaci obično nisu otrovni dok ne narastu na oko 5 mm.

Prema studiji objavljenoj u Journal of Medical Entomology, u kući je živjelo oko 488 otrovnih jedinki, što ovu infestaciju čini jednom od najopsežnije dokumentovanih, prenosi Dnevno.hr.