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SEZONSKE DEKORACIJE

Čarolija praznika: Kako ukrasiti dom i stvoriti toplu atmosferu

Ukrašavanje doma ne mora biti komplikovano, ali uz nekoliko jednostavnih trikova možete stvoriti prazničnu atmosferu za sebe i svoje najmilije

Praznične dekoracije. Unsplash

A. O.

29.11.2025

Praznici su idealno vrijeme da dom bude osvježen toplinom i radošću.  

Ukrašavanje doma ne mora biti komplikovano, ali uz nekoliko jednostavnih trikova možete stvoriti prazničnu atmosferu za sebe i svoje najmilije.

Prirodni ukrasi

Borove grančice, češeri, sušeno voće i začini poput cimeta i karanfilića mogu pretvoriti dom u mirisnu i prazničnu oazu. Postavite ih u vaze, zdjele ili upotrijebite za izradu vijenca na vratima. Prirodni materijali daju toplinu i prirodan štih svakom prostoru.

Svjetlosni detalji

Lampice i svijeće su ključni elementi prazničnog ugođaja. LED lampice možete postaviti na prozorske daske, bor ili čak u staklenke za efekt “svjetlucavih kuglica”. Mirisne svijeće dodatno pojačavaju osjećaj udobnosti i topline doma.

Tematske boje

Odaberite paletu boja koja odgovara vašem stilu i ostatku interijera. Tradicionalne kombinacije crvene i zlatne uvijek su popularne, ali moderni pristup može uključivati pastelne tonove, srebro i bijelu, ili prirodne nijanse poput zelenih i smeđih tonova.

Kreativni DIY projekti

Napravite vlastite ukrase, papirnate zvijezde, ukrašene kuglice ili male figurice mogu postati posebni detalji koji odražavaju vašu ličnost. Ovo je i odlična prilika da uključite djecu u prazničnu zabavu.

Praznični sto i dekoracija prostora

Dekoraciju stola mogu činiti sezonski stolnjaci, salvete, svijeće i centralni ukras poput mini bora ili vijenca. Razmislite i o sitnim detaljima poput figurica, kristalnih kuglica ili staklenih zdjelica s ukrasnim kuglicama.

# PRAZNICI
# DEKORACIJE
# DOM
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