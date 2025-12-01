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ZANIMLJIVE IDEJE

Unesite ljepotu zime u svaki kutak prostora

Dodajte mekane dekice od vune ili umjetnog krzna preko kreveta, fotelja ili sofe

Pripremite dom za zimu. Pexels

A. P.

1.12.2025

Dok dani postaju kraći, a vani vlada hladnoća, zima nas poziva da svoj dom pretvorimo u pravu oazu topline, udobnosti i mira. Umjesto da tugujemo za jesenjim bojama, iskoristimo ovu sezonu da unesemo zimski šarm i čaroliju u vlastiti prostor.

Evo nekoliko jednostavnih, a efektnih načina kako da vaš dom zablista u zimskom ugođaju:

Slojevitost i tekstura

Zima je savršeno vrijeme za slojevitost – ne samo u odijevanju, već i u uređenju doma. Dodajte mekane dekice od vune ili umjetnog krzna preko kreveta, fotelja ili sofe. Jastuci u bogatim tkaninama poput baršuna i flisa u nijansama crvene, bordo, tamnozelene i sive odmah stvaraju osjećaj topline i luksuza.

Zimske boje

Zamijenite tople jesenje tonove sa zimskim paletama – tamnoplava, bordo, smaragdno zelena i neutralne sive odlične su za hladniju sezonu. Nije potrebno mijenjati sav namještaj, nekoliko novih jastučnica, stolnjak ili detalj poput svijeće u ovim bojama može u potpunosti promijeniti atmosferu prostorije.

Jaki mirisi

Ništa ne stvara ugodnu zimsku atmosferu poput mirisa cimeta, vanilije, pečenih jabuka, naranče i borovih iglica. Kvalitetne svijeće, difuzeri ili eterična ulja s ovim notama unijet će toplinu u svaki kutak doma.

Svjetlost i ugođaj

Zamijenite hladno bijelo svjetlo toplim, zlatnim nijansama. Dodajte lampice, fenjere ili lampe s prigušenim svjetlom – savršeno za večernje sate i stvaranje osjećaja sigurnosti i opuštanja. Ako imate kamin, pa čak i električni, neka bude centralna točka prostora.

Dom može biti izvor topline i inspiracije u ovim hladnim mjesecima. Malo mašte, pažnje i ljubavi dovoljni su da prostor oko vas zrači udobnošću i karakterom. Iskoristite zimu da usporite, uživate u svakom trenutku i pronađete ljepotu u svakodnevnim trenucima – kod kuće. 

# UREĐENJE DOMA
# DOM
# ZIMA
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