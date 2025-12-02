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Uz 1 sastojak za 5 minuta čisti venecijaneri

Moguće je uz ovaj trik, briše svu prljavštinu kao čarolija

Čišćenje venecijanera. Daibau.ba

I. P.

2.12.2025

Venecijaneri su popularan izbor za prozore jer izgledaju moderno i elegantno. Ipak, čišćenje venecijanera mnogima zadaje glavobolju. Mnogi misle da ih moraju skinuti kako bi ih temeljno oprali, ali to nije tačno. Uz jedan jednostavan trik i sastojak koji već imate u kuhinji, bit će čisti za svega pet minuta!

Pre nego što krenete s detaljnim čišćenjem, važno je da uklonite nataloženu prašinu. Evo dva najefikasnija načina:

1. Usisivač s uskim nastavkom

Otvorite venecijanere do kraja i pomoću nastavka za ćoškove pažljivo usisajte prašinu između traka. Ovaj način je najbrži i idealan za redovno održavanje.

2. Krpa od mikrofibera

Za detaljnije čišćenje presavijte krpu i obuhvatite svaku traku. Povlačite krpu s jedne na drugu stranu kako biste uklonili prašinu s obje strane trake.

Napravite prirodno sredstvo za čišćenje venecijanera

Zaboravite na skupe hemikalije! Domaći rastvor od vode i sirćeta je podjednako efikasan, a potpuno prirodan.

Potrebni sastojci:

250 ml vode

250 ml alkoholnog sirćeta

Pomiješajte sastojke i sipajte ih u bocu s raspršivačem. Našpricajte rastvor na suhu i čistu krpu, pa njome prebrišite svaku traku venecijanera. Na kraju, ne zaboravite da očistite i okvire prozora, naročito ćoškove, gde se nakuplja najviše prljavštine. Ako su trake jako prljave, u rastvor možete dodati i nekoliko kapi tečnog deterdženta za posuđe.

Koliko često čistiti venecijanere?

Za kuće koje se nalaze u prometnim dijelovima grada ili imaju kućne ljubimce, čišćenje na svake 2–3 sedmice je preporučljivo. U suprotnom, jednom mjesečno je sasvim dovoljno da vaši venecijaneri uvijek izgledaju kao novi.

# ROLETNE
# ČIŠĆENJE
# LIFESTYLE
# DOM I VRT
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